22 февраля 2024

Путин порадовался, что деньги в Чувашии не исчезают в черной дыре

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Путин рассказал, что 8 марта в Чувашии пройдет торжественное открытие культурного центра Фото:

Деньги, выделенные Чувашии, не исчезают «в черную дыру», а действительно идут на реализацию задуманных проектов. Такое приятное наблюдение отметил для себя президент России Владимир Путин.

«Приятно отметить, что средства, которые мы выделяем, в том числе из федерального бюджета на проекты подобного рода, в черную дыру никуда не исчезают, а претворяются в реальные проекты», — передает слова Путина РИА Новости. Такое заявление он сделал во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.

Президент России посетил чувашский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и строящийся культурный центр. Местный ФАП — скромное здание, которое действительно меняет жизнь сотрудников и пациентов, отметил Путин, а вот культурному центру еще только предстоит показать себя. Торжественное открытие культурного центра запланировано на 8 марта.

Четырнадцать регионов РФ получили средства для модернизации первичного звена здравоохранения. С помощью 850 миллионов рублей были закуплены: медицинское оборудование, автомобили и быстровозводимые модульные конструкции для работы фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

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Деньги, выделенные Чувашии, не исчезают «в черную дыру», а действительно идут на реализацию задуманных проектов. Такое приятное наблюдение отметил для себя президент России Владимир Путин. «Приятно отметить, что средства, которые мы выделяем, в том числе из федерального бюджета на проекты подобного рода, в черную дыру никуда не исчезают, а претворяются в реальные проекты», — передает слова Путина РИА Новости. Такое заявление он сделал во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики. Президент России посетил чувашский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и строящийся культурный центр. Местный ФАП — скромное здание, которое действительно меняет жизнь сотрудников и пациентов, отметил Путин, а вот культурному центру еще только предстоит показать себя. Торжественное открытие культурного центра запланировано на 8 марта. Четырнадцать регионов РФ получили средства для модернизации первичного звена здравоохранения. С помощью 850 миллионов рублей были закуплены: медицинское оборудование, автомобили и быстровозводимые модульные конструкции для работы фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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