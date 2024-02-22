Путин порадовался, что деньги в Чувашии не исчезают в черной дыре

22 февраля 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Путин рассказал, что 8 марта в Чувашии пройдет торжественное открытие культурного центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Деньги, выделенные Чувашии, не исчезают «в черную дыру», а действительно идут на реализацию задуманных проектов. Такое приятное наблюдение отметил для себя президент России Владимир Путин. «Приятно отметить, что средства, которые мы выделяем, в том числе из федерального бюджета на проекты подобного рода, в черную дыру никуда не исчезают, а претворяются в реальные проекты», — передает слова Путина РИА Новости. Такое заявление он сделал во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики. Президент России посетил чувашский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и строящийся культурный центр. Местный ФАП — скромное здание, которое действительно меняет жизнь сотрудников и пациентов, отметил Путин, а вот культурному центру еще только предстоит показать себя. Торжественное открытие культурного центра запланировано на 8 марта. Четырнадцать регионов РФ получили средства для модернизации первичного звена здравоохранения. С помощью 850 миллионов рублей были закуплены: медицинское оборудование, автомобили и быстровозводимые модульные конструкции для работы фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Деньги, выделенные Чувашии, не исчезают «в черную дыру», а действительно идут на реализацию задуманных проектов. Такое приятное наблюдение отметил для себя президент России Владимир Путин. «Приятно отметить, что средства, которые мы выделяем, в том числе из федерального бюджета на проекты подобного рода, в черную дыру никуда не исчезают, а претворяются в реальные проекты», — передает слова Путина РИА Новости. Такое заявление он сделал во время совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики. Президент России посетил чувашский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и строящийся культурный центр. Местный ФАП — скромное здание, которое действительно меняет жизнь сотрудников и пациентов, отметил Путин, а вот культурному центру еще только предстоит показать себя. Торжественное открытие культурного центра запланировано на 8 марта. Четырнадцать регионов РФ получили средства для модернизации первичного звена здравоохранения. С помощью 850 миллионов рублей были закуплены: медицинское оборудование, автомобили и быстровозводимые модульные конструкции для работы фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.