Регионы получат 850 млн рублей на ФАПы и медицинское оборудование

Правительство РФ выделит деньги на развитие здравоохранения в регионах

29 ноября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Правительство дополнительно профинансирует модернизацию первичного звена здравоохранения в 14 регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Четырнадцать регионов РФ получат средства для модернизации первичного звена здравоохранения. С помощью дополнительного финансирования будут закуплены медицинское оборудование и автомобили, а также быстровозводимые модульные конструкции для работы фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Распоряжение о выделении более 850 млн рублей на эти цели подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно опубликованной информации на сайте правительства, финансирование получат Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Чувашия, Якутия, Дагестан, Донецкая и Луганская народные республики, Забайкальский край, а также Ивановская, Московская, Омская, Оренбургская, Пензенская и Тамбовская области. На развитие первичного звена здравоохранения в новом проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 80 млрд рублей. Регионы могут получить выплаты, если они участвуют в программе модернизации здравоохранения. Сумма финансирования рассчитывается с помощью формулы, в которой учитываются демографические показатели, а также факторы изношенности медоборудования и количество людей с полисом ОМС. Вчера президент РФ Владимир Путин открыл новые медицинские объекты в регионах. Глава государства подчеркнул, что повышение доступности и качества медицинской помощи матери и ребенку определено одним из главных приоритетов нацпроекта «Здравоохранение» и региональных программ модернизации первичного звена отрасли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Четырнадцать регионов РФ получат средства для модернизации первичного звена здравоохранения. С помощью дополнительного финансирования будут закуплены медицинское оборудование и автомобили, а также быстровозводимые модульные конструкции для работы фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Распоряжение о выделении более 850 млн рублей на эти цели подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно опубликованной информации на сайте правительства, финансирование получат Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Чувашия, Якутия, Дагестан, Донецкая и Луганская народные республики, Забайкальский край, а также Ивановская, Московская, Омская, Оренбургская, Пензенская и Тамбовская области. На развитие первичного звена здравоохранения в новом проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 80 млрд рублей. Регионы могут получить выплаты, если они участвуют в программе модернизации здравоохранения. Сумма финансирования рассчитывается с помощью формулы, в которой учитываются демографические показатели, а также факторы изношенности медоборудования и количество людей с полисом ОМС. Вчера президент РФ Владимир Путин открыл новые медицинские объекты в регионах. Глава государства подчеркнул, что повышение доступности и качества медицинской помощи матери и ребенку определено одним из главных приоритетов нацпроекта «Здравоохранение» и региональных программ модернизации первичного звена отрасли.