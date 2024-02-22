Минпросвещения РФ адаптирует ОГЭ под новую школьную программу

23 февраля 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

ОГЭ будет адаптировано под обновленный курс истории и обществознания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под новые уроки истории и обществознания. Изменения не усложнят сдачу экзамена, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. «Изменения не повлекут за собой трудностей в сдаче ОГЭ. Экзамен адаптируют под обновленный курс за счет интегрирования содержания предмета „Основы духовно-нравственной культуры народов России“», — приводят РИА Новости информацию пресс-службы. В Минпросвещения отметили, что увеличение числа часов на изучение истории не увеличит нагрузку на школьников. Ранее президент РФ Владимир Путин внес предложение об изображении Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11х классов. Мост будет вынесен на обложку в качестве символа гордости России.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под новые уроки истории и обществознания. Изменения не усложнят сдачу экзамена, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. «Изменения не повлекут за собой трудностей в сдаче ОГЭ. Экзамен адаптируют под обновленный курс за счет интегрирования содержания предмета „Основы духовно-нравственной культуры народов России“», — приводят РИА Новости информацию пресс-службы. В Минпросвещения отметили, что увеличение числа часов на изучение истории не увеличит нагрузку на школьников. Ранее президент РФ Владимир Путин внес предложение об изображении Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11х классов. Мост будет вынесен на обложку в качестве символа гордости России.