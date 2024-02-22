22 февраля 2024

Минпросвещения РФ адаптирует ОГЭ под новую школьную программу

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа, паспорт
ОГЭ будет адаптировано под обновленный курс истории и обществознания Фото:

Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под новые уроки истории и обществознания. Изменения не усложнят сдачу экзамена, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«Изменения не повлекут за собой трудностей в сдаче ОГЭ. Экзамен адаптируют под обновленный курс за счет интегрирования содержания предмета „Основы духовно-нравственной культуры народов России“», — приводят РИА Новости информацию пресс-службы. В Минпросвещения отметили, что увеличение числа часов на изучение истории не увеличит нагрузку на школьников.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес предложение об изображении Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11х классов. Мост будет вынесен на обложку в качестве символа гордости России.

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Основной государственный экзамен (ОГЭ) адаптируют под новые уроки истории и обществознания. Изменения не усложнят сдачу экзамена, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. «Изменения не повлекут за собой трудностей в сдаче ОГЭ. Экзамен адаптируют под обновленный курс за счет интегрирования содержания предмета „Основы духовно-нравственной культуры народов России“», — приводят РИА Новости информацию пресс-службы. В Минпросвещения отметили, что увеличение числа часов на изучение истории не увеличит нагрузку на школьников. Ранее президент РФ Владимир Путин внес предложение об изображении Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11х классов. Мост будет вынесен на обложку в качестве символа гордости России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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