Стало известно, какое изменение Путин лично внес в учебник по истории. Фото

Путин предложил изобразить на обложке нового учебника по истории Крымский мост
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Крымский мост будет изображен на обложке нового учебника по истории Фото:

Президент РФ Владимир Путин лично внес инициативу об изображении Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11-х классов. Об этом рассказал первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

«Владимир Путин лично инициировал вынесение Крымского моста на обложку нового учебника по истории», — рассказал Армен Гаспарян в интервью радио «Спутник». Оно опубликовано в telegram-канале СМИ. По словам Гаспаряна, в 2021 году, во время разработки учебника по истории, Путин спрашивал, будет ли в пособии фигурировать Крымский мост. Тогда президент удивился, что изображения моста нет. Теперь же на новых учебниках мост будет вынесен на обложку в качестве символа гордости России.

Как рассказывал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, школьники вскоре перейдут на новые учебники. Обновленный учебник по истории будет иметь отдельную главу по теме спецоперации на Украине. URA.RU приводило отрывки из нее. Полный переход на новые учебники будет проходить в течение пяти лет.

Крым вошел в состав России 16 марта 2014 года после референдума. В 2023 году исполнилось девять лет с этого момента.

Так будут выглядеть новые учебники по истории
Так будут выглядеть новые учебники по истории
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Президент РФ Владимир Путин лично внес инициативу об изображении Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11-х классов. Об этом рассказал первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян. «Владимир Путин лично инициировал вынесение Крымского моста на обложку нового учебника по истории», — рассказал Армен Гаспарян в интервью радио «Спутник». Оно опубликовано в telegram-канале СМИ. По словам Гаспаряна, в 2021 году, во время разработки учебника по истории, Путин спрашивал, будет ли в пособии фигурировать Крымский мост. Тогда президент удивился, что изображения моста нет. Теперь же на новых учебниках мост будет вынесен на обложку в качестве символа гордости России. Как рассказывал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, школьники вскоре перейдут на новые учебники. Обновленный учебник по истории будет иметь отдельную главу по теме спецоперации на Украине. URA.RU приводило отрывки из нее. Полный переход на новые учебники будет проходить в течение пяти лет. Крым вошел в состав России 16 марта 2014 года после референдума. В 2023 году исполнилось девять лет с этого момента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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