Стало известно, какое изменение Путин лично внес в учебник по истории. Фото

Путин предложил изобразить на обложке нового учебника по истории Крымский мост

28 августа 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Крымский мост будет изображен на обложке нового учебника по истории Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Президент РФ Владимир Путин лично внес инициативу об изображении Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11-х классов. Об этом рассказал первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян. «Владимир Путин лично инициировал вынесение Крымского моста на обложку нового учебника по истории», — рассказал Армен Гаспарян в интервью радио «Спутник». Оно опубликовано в telegram-канале СМИ. По словам Гаспаряна, в 2021 году, во время разработки учебника по истории, Путин спрашивал, будет ли в пособии фигурировать Крымский мост. Тогда президент удивился, что изображения моста нет. Теперь же на новых учебниках мост будет вынесен на обложку в качестве символа гордости России. Как рассказывал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, школьники вскоре перейдут на новые учебники. Обновленный учебник по истории будет иметь отдельную главу по теме спецоперации на Украине. URA.RU приводило отрывки из нее. Полный переход на новые учебники будет проходить в течение пяти лет. Крым вошел в состав России 16 марта 2014 года после референдума. В 2023 году исполнилось девять лет с этого момента. Так будут выглядеть новые учебники по истории Фото: telegram-канал «Президентская библиотека» https://t.me/prlib/1462

Президент РФ Владимир Путин лично внес инициативу об изображении Крымского моста на обложке учебника по истории для 10-11-х классов. Об этом рассказал первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян. «Владимир Путин лично инициировал вынесение Крымского моста на обложку нового учебника по истории», — рассказал Армен Гаспарян в интервью радио «Спутник». Оно опубликовано в telegram-канале СМИ. По словам Гаспаряна, в 2021 году, во время разработки учебника по истории, Путин спрашивал, будет ли в пособии фигурировать Крымский мост. Тогда президент удивился, что изображения моста нет. Теперь же на новых учебниках мост будет вынесен на обложку в качестве символа гордости России. Как рассказывал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, школьники вскоре перейдут на новые учебники. Обновленный учебник по истории будет иметь отдельную главу по теме спецоперации на Украине. URA.RU приводило отрывки из нее. Полный переход на новые учебники будет проходить в течение пяти лет. Крым вошел в состав России 16 марта 2014 года после референдума. В 2023 году исполнилось девять лет с этого момента.