22 февраля 2024

Путин объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
В честь 23 февраля президент отметил достижения ОПК Фото:

Президент России Владимир Путин объявил, что на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военную сферу. Об этом глава государства сообщил в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.

«На очереди серийный выпуск перспективных образцов, внедрение искусственного интеллекта в военной сфере. Предприятия ОПК кратно увеличили поставки в войска наиболее востребованного вооружения», — сказал Путин в поздравлении, которое опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил, что предприятия оборонного комплекса за последние годы увеличили выпуск высокоточных средств поражения. Прежде всего, это беспилотники, танки, бронемашины, артиллерия и системы ПВО.

Путин ранее заявил о большой гражданской повестке для предприятий ОПК в России. Он отметил, что сейчас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но и гражданская повестка очень большая. Также Путин лично приезжал в Нижний Тагил на «Уралвагонзавод», чтобы посмотреть на предприятие ОПК.

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Президент России Владимир Путин объявил, что на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военную сферу. Об этом глава государства сообщил в своем поздравлении с Днем защитника Отечества. «На очереди серийный выпуск перспективных образцов, внедрение искусственного интеллекта в военной сфере. Предприятия ОПК кратно увеличили поставки в войска наиболее востребованного вооружения», — сказал Путин в поздравлении, которое опубликовано на сайте Кремля. Президент отметил, что предприятия оборонного комплекса за последние годы увеличили выпуск высокоточных средств поражения. Прежде всего, это беспилотники, танки, бронемашины, артиллерия и системы ПВО. Путин ранее заявил о большой гражданской повестке для предприятий ОПК в России. Он отметил, что сейчас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но и гражданская повестка очень большая. Также Путин лично приезжал в Нижний Тагил на «Уралвагонзавод», чтобы посмотреть на предприятие ОПК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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