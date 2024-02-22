Путин объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу

23 февраля 2024 в 02:26 Размер текста - 17 +

В честь 23 февраля президент отметил достижения ОПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин объявил, что на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военную сферу. Об этом глава государства сообщил в своем поздравлении с Днем защитника Отечества. «На очереди серийный выпуск перспективных образцов, внедрение искусственного интеллекта в военной сфере. Предприятия ОПК кратно увеличили поставки в войска наиболее востребованного вооружения», — сказал Путин в поздравлении, которое опубликовано на сайте Кремля . Президент отметил, что предприятия оборонного комплекса за последние годы увеличили выпуск высокоточных средств поражения. Прежде всего, это беспилотники, танки, бронемашины, артиллерия и системы ПВО. Путин ранее заявил о большой гражданской повестке для предприятий ОПК в России. Он отметил, что сейчас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но и гражданская повестка очень большая. Также Путин лично приезжал в Нижний Тагил на «Уралвагонзавод», чтобы посмотреть на предприятие ОПК.

Президент России Владимир Путин объявил, что на очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военную сферу. Об этом глава государства сообщил в своем поздравлении с Днем защитника Отечества. «На очереди серийный выпуск перспективных образцов, внедрение искусственного интеллекта в военной сфере. Предприятия ОПК кратно увеличили поставки в войска наиболее востребованного вооружения», — сказал Путин в поздравлении, которое опубликовано на сайте Кремля. Президент отметил, что предприятия оборонного комплекса за последние годы увеличили выпуск высокоточных средств поражения. Прежде всего, это беспилотники, танки, бронемашины, артиллерия и системы ПВО. Путин ранее заявил о большой гражданской повестке для предприятий ОПК в России. Он отметил, что сейчас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но и гражданская повестка очень большая. Также Путин лично приезжал в Нижний Тагил на «Уралвагонзавод», чтобы посмотреть на предприятие ОПК.