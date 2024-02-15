Путин заявил о большой гражданской повестке для предприятий ОПК в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин отметил, что в РФ большая гражданская повестка Фото:

В зоне проведения спецоперации поставлены острые задачи, однако и гражданская повестка для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в РФ тоже важна. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, каким он видит будущее ОПК через 5-10 лет.

«Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая», — заявил Путин в беседе с работниками предприятия «Уралвагонзавод». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

По словам Путина, он намерен обсудить на совещании по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург темы, которые связаны с ее развитием. Он подчеркнул, что необходимо огромное количество современного подвижного состава, так как они будут передвигаться со скоростью 400 км/ч. Российский глава отметил, что техника «Уралвагонзавода», предназначенная для РЖД, будет сильно востребована.

Президент РФ Владимир Путин 15 февраля прибыл в Свердловскую область. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле и завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Также состоится совещание по железнодорожной ВСМ Москва — Петербург.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне проведения спецоперации поставлены острые задачи, однако и гражданская повестка для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в РФ тоже важна. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, каким он видит будущее ОПК через 5-10 лет. «Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая», — заявил Путин в беседе с работниками предприятия «Уралвагонзавод». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам Путина, он намерен обсудить на совещании по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург темы, которые связаны с ее развитием. Он подчеркнул, что необходимо огромное количество современного подвижного состава, так как они будут передвигаться со скоростью 400 км/ч. Российский глава отметил, что техника «Уралвагонзавода», предназначенная для РЖД, будет сильно востребована. Президент РФ Владимир Путин 15 февраля прибыл в Свердловскую область. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле и завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Также состоится совещание по железнодорожной ВСМ Москва — Петербург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...