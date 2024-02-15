Путин заявил о большой гражданской повестке для предприятий ОПК в РФ

15 февраля 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что в РФ большая гражданская повестка Фото: Владимир Андреев © URA.RU В зоне проведения спецоперации поставлены острые задачи, однако и гражданская повестка для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в РФ тоже важна. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, каким он видит будущее ОПК через 5-10 лет. «Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая», — заявил Путин в беседе с работниками предприятия «Уралвагонзавод». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам Путина, он намерен обсудить на совещании по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург темы, которые связаны с ее развитием. Он подчеркнул, что необходимо огромное количество современного подвижного состава, так как они будут передвигаться со скоростью 400 км/ч. Российский глава отметил, что техника «Уралвагонзавода», предназначенная для РЖД, будет сильно востребована. Президент РФ Владимир Путин 15 февраля прибыл в Свердловскую область. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле и завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Также состоится совещание по железнодорожной ВСМ Москва — Петербург.

В зоне проведения спецоперации поставлены острые задачи, однако и гражданская повестка для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в РФ тоже важна. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, каким он видит будущее ОПК через 5-10 лет. «Да, сейчас у нас острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции, но у нас и гражданская повестка большая», — заявил Путин в беседе с работниками предприятия «Уралвагонзавод». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». По словам Путина, он намерен обсудить на совещании по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург темы, которые связаны с ее развитием. Он подчеркнул, что необходимо огромное количество современного подвижного состава, так как они будут передвигаться со скоростью 400 км/ч. Российский глава отметил, что техника «Уралвагонзавода», предназначенная для РЖД, будет сильно востребована. Президент РФ Владимир Путин 15 февраля прибыл в Свердловскую область. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле и завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Также состоится совещание по железнодорожной ВСМ Москва — Петербург.