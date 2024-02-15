Путин похвалил танки «Уралвагонзавода» и поблагодарил рабочих

15 февраля 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Путин высоко оценил военную технику УВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Президент Владимир Путин поблагодарил рабочих за отличную военную технику. Об этом он заявил во время своего визита на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех). «Хочу вас поблагодарить <…> от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М „Прорыв“. Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово», — заявил российский лидер, передает РИА Новости. «Уралвагонзавод» стал первой точкой маршрута Путина в его поездке по Свердловской области. На предприятии он пообщался с рабочими, пообещал выделить деньги на подготовку новых кадров и призвал заводчан рожать как минимум по двое детей. На память президент сфотографировался с тагильчанами. Более подробно о поездке президента на Урал — в отдельном сюжете URA.RU.

Президент Владимир Путин поблагодарил рабочих за отличную военную технику. Об этом он заявил во время своего визита на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех). «Хочу вас поблагодарить <…> от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М „Прорыв“. Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово», — заявил российский лидер, передает РИА Новости. «Уралвагонзавод» стал первой точкой маршрута Путина в его поездке по Свердловской области. На предприятии он пообщался с рабочими, пообещал выделить деньги на подготовку новых кадров и призвал заводчан рожать как минимум по двое детей. На память президент сфотографировался с тагильчанами. Более подробно о поездке президента на Урал — в отдельном сюжете URA.RU.