На Украине выразили готовность к переговорам с Россией

Экс-посол Киева в ФРГ Мельник: Запад должен провести переговоры с РФ по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Мельник. stock, мельник андрей
Андрей Мельник уверен, что Запад должен использовать дипломатию для разрешения украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзники Украины должны провести переговоры с Россией, чтобы тайно выяснить условия Москвы для разрешения конфликта с Киевом. Об этом заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«По моему личному мнению, было бы по крайней мере разумно, если бы наши союзники могли незаметно выяснить в Москве, существует ли реальная готовность к компромиссу», — сказал Андрей Мельник. Его слова приводит издание Tagesspiegel.

Экс-диппредставитель уточнил, что с украинской точки зрения «провести сделку» будет невозможно. Однако партнеры Киева, по его словам, должны прийти к дипломатии.

Россия неоднократно заявляла о готовности разрешить украинский конфликт посредством переговоров. Однако Киев наотрез отказывается от дипломатии. Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация могла закончиться полтора года назад, если бы украинский лидер Владимир Зеленский согласился на переговоры.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Союзники Украины должны провести переговоры с Россией, чтобы тайно выяснить условия Москвы для разрешения конфликта с Киевом. Об этом заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. «По моему личному мнению, было бы по крайней мере разумно, если бы наши союзники могли незаметно выяснить в Москве, существует ли реальная готовность к компромиссу», — сказал Андрей Мельник. Его слова приводит издание Tagesspiegel. Экс-диппредставитель уточнил, что с украинской точки зрения «провести сделку» будет невозможно. Однако партнеры Киева, по его словам, должны прийти к дипломатии. Россия неоднократно заявляла о готовности разрешить украинский конфликт посредством переговоров. Однако Киев наотрез отказывается от дипломатии. Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация могла закончиться полтора года назад, если бы украинский лидер Владимир Зеленский согласился на переговоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...