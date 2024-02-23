Союзники Украины должны провести переговоры с Россией, чтобы тайно выяснить условия Москвы для разрешения конфликта с Киевом. Об этом заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«По моему личному мнению, было бы по крайней мере разумно, если бы наши союзники могли незаметно выяснить в Москве, существует ли реальная готовность к компромиссу», —
Экс-диппредставитель уточнил, что с украинской точки зрения «провести сделку» будет невозможно. Однако партнеры Киева, по его словам, должны прийти к дипломатии.
Россия неоднократно заявляла о готовности разрешить украинский конфликт посредством переговоров. Однако Киев наотрез отказывается от дипломатии. Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация могла закончиться полтора года назад, если бы украинский лидер Владимир Зеленский согласился на переговоры.
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