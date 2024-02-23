В мире Европа В 13-й пакет санкций ЕС вошли 194 физических и юридических лица 23 февраля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 + Новый пакет санкций направлен на снижение Россией производства беспилотников Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Совет Европейского союза одобрил новый пакет санкционных ограничений против России. В 13 по счету пакет санкций вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС. «Совет принял 13-й пакет ограничительных мер против России. Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, угрожающих Украине», — отмечается на официальном сайте. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Европейском союзе остаются едиными в решимости разрушить военную машину России и помочь Украине. Отмечалось, что новый пакет ограничений направлен на снижение доступа РФ к компонентам для производства беспилотников. Западные страны начали вводить против России санкции сразу после начала российской спецоперации на Украине. За два года Евросоюз подготовил уже 13 крупных пакетов ограничительных мер, направленных против отдельных граждан, а также российских компаний и предприятий. Активы включенных в новый пакет компаний будут заморожены. Совет Европейского союза одобрил новый пакет санкционных ограничений против России. В 13 по счету пакет санкций вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС. «Совет принял 13-й пакет ограничительных мер против России. Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, угрожающих Украине», — отмечается на официальном сайте. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Европейском союзе остаются едиными в решимости разрушить военную машину России и помочь Украине. Отмечалось, что новый пакет ограничений направлен на снижение доступа РФ к компонентам для производства беспилотников. Западные страны начали вводить против России санкции сразу после начала российской спецоперации на Украине. За два года Евросоюз подготовил уже 13 крупных пакетов ограничительных мер, направленных против отдельных граждан, а также российских компаний и предприятий. Активы включенных в новый пакет компаний будут заморожены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям