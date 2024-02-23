ФОМ раскрыл, сколько россиян одобряют работу Путина

ФОМ: 82% россиян заявили, что Путин хорошо работает на своем посту
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Большинство россиян положительно оценивает работу Владимира Путина, сообщает ФОМ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Большинство россиян (82%) поддерживает деятельность президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), который провел опрос.

«Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту. 8% скорее плохо оценивают его работу», — говорится в опросе ФОМа.

В опросе участвовали 1500 респондентов из 104 населенных пунктов (53 субъекта РФ). Метод опроса — интервью по месту жительства, которое проходило с 16 по 18 февраля для лиц старше 18 лет. Вопрос стоял так: «Как вы считаете, президент Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?» Погрешность данных не превышает 3,6%.

Также большинство опрошенных (80%) с доверием относится к главе РФ. У респондентов спрашивали: «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Путину?»

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Большинство россиян (82%) поддерживает деятельность президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), который провел опрос. «Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту. 8% скорее плохо оценивают его работу», — говорится в опросе ФОМа. В опросе участвовали 1500 респондентов из 104 населенных пунктов (53 субъекта РФ). Метод опроса — интервью по месту жительства, которое проходило с 16 по 18 февраля для лиц старше 18 лет. Вопрос стоял так: «Как вы считаете, президент Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?» Погрешность данных не превышает 3,6%. Также большинство опрошенных (80%) с доверием относится к главе РФ. У респондентов спрашивали: «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Путину?»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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