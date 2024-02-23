Общество ФОМ раскрыл, сколько россиян одобряют работу Путина ФОМ: 82% россиян заявили, что Путин хорошо работает на своем посту 23 февраля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 + Большинство россиян положительно оценивает работу Владимира Путина, сообщает ФОМ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Большинство россиян (82%) поддерживает деятельность президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), который провел опрос. «Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту. 8% скорее плохо оценивают его работу», — говорится в опросе ФОМа . В опросе участвовали 1500 респондентов из 104 населенных пунктов (53 субъекта РФ). Метод опроса — интервью по месту жительства, которое проходило с 16 по 18 февраля для лиц старше 18 лет. Вопрос стоял так: «Как вы считаете, президент Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?» Погрешность данных не превышает 3,6%. Также большинство опрошенных (80%) с доверием относится к главе РФ. У респондентов спрашивали: «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Путину?» Большинство россиян (82%) поддерживает деятельность президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), который провел опрос. «Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту. 8% скорее плохо оценивают его работу», — говорится в опросе ФОМа. В опросе участвовали 1500 респондентов из 104 населенных пунктов (53 субъекта РФ). Метод опроса — интервью по месту жительства, которое проходило с 16 по 18 февраля для лиц старше 18 лет. Вопрос стоял так: «Как вы считаете, президент Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?» Погрешность данных не превышает 3,6%. Также большинство опрошенных (80%) с доверием относится к главе РФ. У респондентов спрашивали: «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Путину?» {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям