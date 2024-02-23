Telegraph: ВСУ готовы отдать России новые территории

23 февраля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

В условиях недостатка боеприпасов ВСУ не видят смысла вступать в бой Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ приходится решать, какую территорию они отдадут России следующей, так как из-за недостатка боеприпасов они не могут вступить в бой с ВС РФ и вынуждены покидать свои позиции. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на опрошенных украинских солдат. «Даже [президент США] Джо Байден признал, что нам не предоставили достаточно военной помощи. Теперь мы находимся в ситуации, когда нам нужно решить, какую деревню мы отдадим следующей России», — рассказал один из солдат ВСУ изданию. Также солдаты ВСУ заявили, что нынешний уровень введения СВО российскими бойцами гораздо выше, чем в начале: «Чем дольше русские воюют, тем больше они учатся на своих ошибках». Они отметили, что еще несколько лет боевых действий станут для Украины катастрофой: «либо у нас закончатся люди, либо все просто покинут страну».

ВСУ приходится решать, какую территорию они отдадут России следующей, так как из-за недостатка боеприпасов они не могут вступить в бой с ВС РФ и вынуждены покидать свои позиции. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на опрошенных украинских солдат. «Даже [президент США] Джо Байден признал, что нам не предоставили достаточно военной помощи. Теперь мы находимся в ситуации, когда нам нужно решить, какую деревню мы отдадим следующей России», — рассказал один из солдат ВСУ изданию. Также солдаты ВСУ заявили, что нынешний уровень введения СВО российскими бойцами гораздо выше, чем в начале: «Чем дольше русские воюют, тем больше они учатся на своих ошибках». Они отметили, что еще несколько лет боевых действий станут для Украины катастрофой: «либо у нас закончатся люди, либо все просто покинут страну».