Telegraph: ВСУ готовы отдать России новые территории

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу,  stock
В условиях недостатка боеприпасов ВСУ не видят смысла вступать в бой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ приходится решать, какую территорию они отдадут России следующей, так как из-за недостатка боеприпасов они не могут вступить в бой с ВС РФ и вынуждены покидать свои позиции. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на опрошенных украинских солдат.

«Даже [президент США] Джо Байден признал, что нам не предоставили достаточно военной помощи. Теперь мы находимся в ситуации, когда нам нужно решить, какую деревню мы отдадим следующей России», — рассказал один из солдат ВСУ изданию.

Также солдаты ВСУ заявили, что нынешний уровень введения СВО российскими бойцами гораздо выше, чем в начале: «Чем дольше русские воюют, тем больше они учатся на своих ошибках». Они отметили, что еще несколько лет боевых действий станут для Украины катастрофой: «либо у нас закончатся люди, либо все просто покинут страну».

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ВСУ приходится решать, какую территорию они отдадут России следующей, так как из-за недостатка боеприпасов они не могут вступить в бой с ВС РФ и вынуждены покидать свои позиции. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на опрошенных украинских солдат. «Даже [президент США] Джо Байден признал, что нам не предоставили достаточно военной помощи. Теперь мы находимся в ситуации, когда нам нужно решить, какую деревню мы отдадим следующей России», — рассказал один из солдат ВСУ изданию. Также солдаты ВСУ заявили, что нынешний уровень введения СВО российскими бойцами гораздо выше, чем в начале: «Чем дольше русские воюют, тем больше они учатся на своих ошибках». Они отметили, что еще несколько лет боевых действий станут для Украины катастрофой: «либо у нас закончатся люди, либо все просто покинут страну».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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