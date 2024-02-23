Экс-канцлера Австрии осудили на 8 месяцев условно

Канцлера обвиняли в даче ложных показаний
Бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца приговорили к восьми месяцем условного срока по уголовному делу о даче ложных показаний. Об этом стало известно в ходе заседания Земельного суда Вены.
«Себастьян Курц виновен», — передает заявление судьи ТАСС. Себастьяну Курца назначено наказание в виде восьми месяцев условного заключения. Бывшего канцлера обвиняли в даче ложных показаний по делу о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.