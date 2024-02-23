Экс-канцлера Австрии осудили на 8 месяцев условно

24 февраля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Канцлера обвиняли в даче ложных показаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца приговорили к восьми месяцем условного срока по уголовному делу о даче ложных показаний. Об этом стало известно в ходе заседания Земельного суда Вены. «Себастьян Курц виновен», — передает заявление судьи ТАСС. Себастьяну Курца назначено наказание в виде восьми месяцев условного заключения. Бывшего канцлера обвиняли в даче ложных показаний по делу о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.

Бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца приговорили к восьми месяцем условного срока по уголовному делу о даче ложных показаний. Об этом стало известно в ходе заседания Земельного суда Вены. «Себастьян Курц виновен», — передает заявление судьи ТАСС. Себастьяну Курца назначено наказание в виде восьми месяцев условного заключения. Бывшего канцлера обвиняли в даче ложных показаний по делу о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.