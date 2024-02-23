23 февраля 2024

Экс-канцлера Австрии осудили на 8 месяцев условно

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Канцлера обвиняли в даче ложных показаний Фото:

Бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца приговорили к восьми месяцем условного срока по уголовному делу о даче ложных показаний. Об этом стало известно в ходе заседания Земельного суда Вены.

«Себастьян Курц виновен», — передает заявление судьи ТАСС. Себастьяну Курца назначено наказание в виде восьми месяцев условного заключения. Бывшего канцлера обвиняли в даче ложных показаний по делу о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.

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Бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца приговорили к восьми месяцем условного срока по уголовному делу о даче ложных показаний. Об этом стало известно в ходе заседания Земельного суда Вены. «Себастьян Курц виновен», — передает заявление судьи ТАСС. Себастьяну Курца назначено наказание в виде восьми месяцев условного заключения. Бывшего канцлера обвиняли в даче ложных показаний по делу о назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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