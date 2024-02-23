Сегодня челябинское региональное общество «Динамо» продолжает следовать девизу «Сила в движении и единстве» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинская региональная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“» 24 февраля отмечает свое 90-летие. Историю возникновения организации в Челябинской области принято вести с 1934 года, когда по указу майора госбезопасности Александра Минаева-Цикановского был сформирован областной совет общества, сообщает пресс-служба региональной организации ОГО ВФСО «Динамо».

«24 февраля физкультурно-спортивное общество „Динамо“ празднует свой юбилей — 90 лет со дня образования. Историю возникновения на Южном Урале принято вести с 1934 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной организации ОГО ВФСО «Динамо». Тогда по приказу уполномоченного представителя ОГПУ по Челябинской области старшего майора госбезопасности Александра Минаева-Цикановского был сформирован областной совет спортивного общества «Динамо».

Другим важным событием в истории общества стало открытие 24 мая 1935 года стадиона «Динамо», который стал лучшим на Урале. Он располагал футбольным полем международного стандарта, беговой дорожкой на 400 метров, шестью волейбольными площадками и многим другим.

Наличие собственной спортивной базы позволило усилить работу спортивного общества. 15 июня 1935 года появилась первая в Челябинске спортивная школа, где были открыты отделения по легкой атлетике, футболу, баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике и самбо.

В годы войны стадион «Динамо» в Челябинске работал как сборный пункт военкомата. Тогда же в Челябинской области стали формироваться отдельные мотострелковые бригады и первые лыжные передвижные стрелковые батальоны.

Сегодня челябинское региональное общество «Динамо» продолжает следовать девизу «Сила в движении и единстве». Основными видами спорта являются служебно-прикладные: стрельба из БРСО, легкая атлетика, дзюдо, самбо, рукопашный бой, бокс, волейбол, лыжные гонки.

Стадион «Динамо» в 1984 году Фото предоставлено пресс-службой региональной организации ОГО ВФСО «Динамо»

Здание общества «Динамо» в Челябинске Фото предоставлено пресс-службой региональной организации ОГО ВФСО «Динамо»

Поход в горы участников челябинского общества «Динамо» Фото предоставлено региональной организации ОГО ВФСО «Динамо»