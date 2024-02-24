Путин выразил соболезнования близким Вячеслава Лебедева

24 февраля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Лебедева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, который скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин выразил соболезнования родным и близким Лебедева», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что глава государства также соболезнует всему российскому судейскому сообществу. Вячеслав Лебедев ушел из жизни 24 февраля. Ему было 80 лет. URA.RU подробно рассказывало об этом.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, который скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Путин выразил соболезнования родным и близким Лебедева», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что глава государства также соболезнует всему российскому судейскому сообществу. Вячеслав Лебедев ушел из жизни 24 февраля. Ему было 80 лет. URA.RU подробно рассказывало об этом.