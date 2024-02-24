Скончался назначенный при Ельцине председатель Верховного суда Лебедев: биография и заслуги

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев скончался на 81-м году жизни

Вячеслав Лебедев занял пост главы Верховного суда РСФСР в 1989 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев скончался в Москве. Он возглавлял Верховный суд со времен первого президента России Бориса Ельцина. Ему было 80 лет. URA.RU в своем материале собрало информацию о том, чем известен российский судья.

Образование

Вячеслав Лебедев в 1968 году завершил обучение на юридическом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Правоведение», сообщается на сайте Верховного суда. В 2000 году получил звание доктора юридических наук. Является профессором.

Трудовая деятельность до работы в суде

В 1960-х годах работал учеником резальщика в типографии и слесарем на заводе по производству железобетонных труб. С 1969 года работал инженером в отделе кадров, труда и зарплаты Главного управления по строительству в южных районах Министерства промышленного строительства СССР.

Начало карьеры в суде

В 1970 году он начал свою работу в качестве народного судьи Ленинградского районного народного суда Москвы. После этого, в 1977 году, был назначен председателем Железнодорожного районного народного суда Москвы. В 1984 году Лебедев занял должность заместителя председателя Московского городского суда, где его профессионализм и навыки были высоко оценены. В 1986 году он достиг вершины своей начальной судебной карьеры, став председателем Мосгорсуда.

Председатель Верховного суда

Вячеслав Лебедев в 1989 году был назначен председателем Верховного суда РСФСР, а с 1992 года он возглавлял Верховный суд Российской Федерации. За свою карьеру он несколько раз переназначался на эту высокую должность — в 1999, 2007 и 2012 годах.

В 2014 году было принято решение о создании нового Верховного суда РФ, объединившего Верховный суд и Высший Арбитражный суд. И именно Вячеслав Лебедев был назначен председателем этого новообразованного суда. В 2019 году Лебедев был вновь избран на пост председателя Верховного суда РФ Советом Федерации.

Заслуги Вячеслава Лебедева

Лебедев органично сочетал руководство высшим судебным органом РФ с активной научно-исследовательской деятельностью. Он является автором более 50 научных статей, комментариев и публикаций, посвященных различным аспектам судебной реформы, совершенствованию судебной системы и повышению качества правосудия. Под его редакцией были изданы комментарии к Уголовному кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу России. Он также является соавтором важных работ, таких как «Судебная власть в России: история, документы» и других, которые вносят значительный вклад в понимание и развитие судебной системы страны.