Зеленский пообещал бить в тыл России только украинским оружием

24 февраля 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский дал новые обещания по поводу использования западного оружия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ будут использовать украинское оружие во время атак по территориям России, не включая новые регионы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Если что-то находится на новых территориях РФ, то применяем западное оружие. Если на других направлениях — используем украинское оружие», — высказался Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание УНИАН. Зеленский также заявил, что Украина не имеет права использовать западное оружие вне зоны СВО. Однако ВСУ это правило уже несколько раз нарушали. Например, 24 января ВСУ сбили самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту. Судно упало на территории Белгородской области, которая находится не в зоне спецоперации. Для удара использовался ЗРК Patriot, который Украина получила от США. Помимо этого, Киев уже почти год просит у Германии ракеты Taurus. Они способны долетать до Москвы. Также ракеты оснащены системой обхода ПВО.

ВСУ будут использовать украинское оружие во время атак по территориям России, не включая новые регионы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Если что-то находится на новых территориях РФ, то применяем западное оружие. Если на других направлениях — используем украинское оружие», — высказался Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание УНИАН. Зеленский также заявил, что Украина не имеет права использовать западное оружие вне зоны СВО. Однако ВСУ это правило уже несколько раз нарушали. Например, 24 января ВСУ сбили самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту. Судно упало на территории Белгородской области, которая находится не в зоне спецоперации. Для удара использовался ЗРК Patriot, который Украина получила от США. Помимо этого, Киев уже почти год просит у Германии ракеты Taurus. Они способны долетать до Москвы. Также ракеты оснащены системой обхода ПВО.