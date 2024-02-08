Антонов: РФ доказали США, что Ил-76 были сбит с помощью ЗРК Patriot

08 февраля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Американские власти утверждают, что не знают, как ЗРК попал на границу с РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Власти США получили от российских дипломатов доказательства того, что самолет Ил-76 был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Белгородской областью с помощью ЗРК Patriot. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Посол (Антонов — прим. URA.RU) рассказал, что предоставил сотрудникам Белого дома и Госдепартамента США свидетельства, подтверждающие, что самолет был сбит американским зенитным ракетным комплексом Patriot», — передают ТАСС содержание выступления Антонова перед журналистами. Российский дипломат добавил, что американские коллеги выразили соболезнования в связи с трагедией, но их заявления о том, что они не знают, как ЗРК попал на границу с РФ, — ложь. Антонов сообщил, что с представителями Вашингтона после падения Ил-76 также прошли «серьезные встречи». «Как только случилась трагедия… мы тут же запросились в Белый дом и Госдепартамент с тем, чтобы разобраться, какое же отношение США имеют к этому варварскому террористическому акту», — поделился Антонов с журналистами. Трагедия произошла 24 января. ВСУ сбили российский Ил-76 с 65 пленными украинцами на борту. Их везли до пункта обмена. Непосредственно перед ударом экипаж сообщил о внешнем воздействии. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. Россия призвала начать международное расследование. Однако Европа уходит от прямого ответа, как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Национальная служба новостей». Позднее, по информации издания The New York Times, американские чиновники признали, что именно ВСУ сбили Ил-76. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти США получили от российских дипломатов доказательства того, что самолет Ил-76 был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Белгородской областью с помощью ЗРК Patriot. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Посол (Антонов — прим. URA.RU) рассказал, что предоставил сотрудникам Белого дома и Госдепартамента США свидетельства, подтверждающие, что самолет был сбит американским зенитным ракетным комплексом Patriot», — передают ТАСС содержание выступления Антонова перед журналистами. Российский дипломат добавил, что американские коллеги выразили соболезнования в связи с трагедией, но их заявления о том, что они не знают, как ЗРК попал на границу с РФ, — ложь. Антонов сообщил, что с представителями Вашингтона после падения Ил-76 также прошли «серьезные встречи». «Как только случилась трагедия… мы тут же запросились в Белый дом и Госдепартамент с тем, чтобы разобраться, какое же отношение США имеют к этому варварскому террористическому акту», — поделился Антонов с журналистами. Трагедия произошла 24 января. ВСУ сбили российский Ил-76 с 65 пленными украинцами на борту. Их везли до пункта обмена. Непосредственно перед ударом экипаж сообщил о внешнем воздействии. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. Россия призвала начать международное расследование. Однако Европа уходит от прямого ответа, как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Национальная служба новостей». Позднее, по информации издания The New York Times, американские чиновники признали, что именно ВСУ сбили Ил-76.