Нуланд: большая часть выделяемых Киеву средств остается в экономике США

По словам Нуланд, выделяемые США деньги для Украины возвращаются в экономику для производства оружия
Большая часть средств, выделяемых США на помощь Украине, остается в экономике Америки. Об этом заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд.
«Большая часть массы этих денег (выделяемых США на помощь Украине — прим. URA.RU) возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия. Также включая хорошо оплачиваемые рабочие места», — рассказала Нуланд в интервью CNN.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США продолжат поставлять Украине военное оборудование. Закупка проходит в рамках программы USAI по долгосрочным контрактам.
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