24 февраля 2024

Нуланд: большая часть выделяемых Киеву средств остается в экономике США

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Нуланд, выделяемые США деньги для Украины возвращаются в экономику для производства оружия Фото:

Большая часть средств, выделяемых США на помощь Украине, остается в экономике Америки. Об этом заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд.

«Большая часть массы этих денег (выделяемых США на помощь Украине — прим. URA.RU) возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия. Также включая хорошо оплачиваемые рабочие места», — рассказала Нуланд в интервью CNN.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США продолжат поставлять Украине военное оборудование. Закупка проходит в рамках программы USAI по долгосрочным контрактам.

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Большая часть средств, выделяемых США на помощь Украине, остается в экономике Америки. Об этом заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд. «Большая часть массы этих денег (выделяемых США на помощь Украине — прим. URA.RU) возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия. Также включая хорошо оплачиваемые рабочие места», — рассказала Нуланд в интервью CNN. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США продолжат поставлять Украине военное оборудование. Закупка проходит в рамках программы USAI по долгосрочным контрактам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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