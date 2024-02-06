США продолжат поставки оружия Киеву по контрактам

США продолжат поставлять Украине военное оборудование. Закупка проходит в рамках программы USAI, сообщила заместитель официального представителя Пентангона Сабрина Сингх.
«Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. <…> Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся», —
По программе USAI Киев получает новое оружие, которое специально закупается США. Отличие от инициативы PDA заключается в том, что на Украину доставляется военное имущество которое уже имеется на складах Пентагона.
Администрация президента США Джо Байдена выступила против законопроекта членов Республиканской партии США в палате представителей, предусматривающего выделение дополнительной помощи Израилю без финансирования для Украины. Администрация месяцами ведет переговоры с сенаторами от обеих партий, чтобы достичь консенсуса по вопросу выделения помощи обеим странам, передает телеканал 360.
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