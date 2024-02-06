06 февраля 2024

США продолжат поставки оружия Киеву по контрактам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданское огнестрельное оружие. Екатеринбург, гильзы, ношение оружия, пули, огнестрельное оружие, криминал, шутинг, стрелковое оружие, лицензия на оружие
США продолжает поставлять Украине новое военное оборудование Фото:

США продолжат поставлять Украине военное оборудование. Закупка проходит в рамках программы USAI, сообщила заместитель официального представителя Пентангона Сабрина Сингх.

«Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. <…> Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся», — рассказала Сингх журналистам на брифинге, передает РИА Новости.

По программе USAI Киев получает новое оружие, которое специально закупается США. Отличие от инициативы PDA заключается в том, что на Украину доставляется военное имущество которое уже имеется на складах Пентагона.

Администрация президента США Джо Байдена выступила против законопроекта членов Республиканской партии США в палате представителей, предусматривающего выделение дополнительной помощи Израилю без финансирования для Украины. Администрация месяцами ведет переговоры с сенаторами от обеих партий, чтобы достичь консенсуса по вопросу выделения помощи обеим странам, передает телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США продолжат поставлять Украине военное оборудование. Закупка проходит в рамках программы USAI, сообщила заместитель официального представителя Пентангона Сабрина Сингх. «Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. <…> Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся», — рассказала Сингх журналистам на брифинге, передает РИА Новости. По программе USAI Киев получает новое оружие, которое специально закупается США. Отличие от инициативы PDA заключается в том, что на Украину доставляется военное имущество которое уже имеется на складах Пентагона. Администрация президента США Джо Байдена выступила против законопроекта членов Республиканской партии США в палате представителей, предусматривающего выделение дополнительной помощи Израилю без финансирования для Украины. Администрация месяцами ведет переговоры с сенаторами от обеих партий, чтобы достичь консенсуса по вопросу выделения помощи обеим странам, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...