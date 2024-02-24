В Екатеринбурге дом-памятник архитектуры выставили на торги. Скрин

Дом культуры им. А.М. Горького в Екатеринбурге вновь выставили на продажу

25 февраля 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

На торги дом выставляют второй раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вновь выставили на продажу здание — объект культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. А. М. Горького» на улице Первомайской. За здание площадью 2664 квадратных метров выставили цену в 319,7 миллиона рублей. Объявление было размещено на сайте Avito. «Отдельно стоящее здание, объект культурного наследия регионального значения „Дом культуры им. А. М. Горького“, расположен в центральной части города. Общая площадь: 2664,3 квадратных метров. Земельный участок 1933 кв. м. собственность. Цена — 319 716 000 рублей», — говорится в объявлении. Пятиэтажное здание, построенное в 1926 году, находится напротив Сада Вайнера. Часть помещений сданы в долгосрочную аренду. Здание уже выставляли на торги в 2020 году. Тогда его стоимость была около 150 миллионов рублей, однако за четыре года она выросла больше чем в два раза. Скрин: сайт Avito (https://www.avito.ru/ekaterinburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_zdanie._26643_kv.m_2098194121)

В Екатеринбурге вновь выставили на продажу здание — объект культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. А. М. Горького» на улице Первомайской. За здание площадью 2664 квадратных метров выставили цену в 319,7 миллиона рублей. Объявление было размещено на сайте Avito. «Отдельно стоящее здание, объект культурного наследия регионального значения „Дом культуры им. А. М. Горького“, расположен в центральной части города. Общая площадь: 2664,3 квадратных метров. Земельный участок 1933 кв. м. собственность. Цена — 319 716 000 рублей», — говорится в объявлении. Пятиэтажное здание, построенное в 1926 году, находится напротив Сада Вайнера. Часть помещений сданы в долгосрочную аренду. Здание уже выставляли на торги в 2020 году. Тогда его стоимость была около 150 миллионов рублей, однако за четыре года она выросла больше чем в два раза.