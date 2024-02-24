В Екатеринбурге вновь выставили на продажу здание — объект культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. А. М. Горького» на улице Первомайской. За здание площадью 2664 квадратных метров выставили цену в 319,7 миллиона рублей. Объявление было размещено на сайте Avito.
«Отдельно стоящее здание, объект культурного наследия регионального значения „Дом культуры им. А. М. Горького“, расположен в центральной части города. Общая площадь: 2664,3 квадратных метров. Земельный участок 1933 кв. м. собственность. Цена — 319 716 000 рублей», — говорится в объявлении. Пятиэтажное здание, построенное в 1926 году, находится напротив Сада Вайнера. Часть помещений сданы в долгосрочную аренду.
Здание уже выставляли на торги в 2020 году. Тогда его стоимость была около 150 миллионов рублей, однако за четыре года она выросла больше чем в два раза.
В Екатеринбурге вновь выставили на продажу здание — объект культурного наследия регионального значения «Дом культуры им. А. М. Горького» на улице Первомайской. За здание площадью 2664 квадратных метров выставили цену в 319,7 миллиона рублей. Объявление было размещено на сайте Avito. «Отдельно стоящее здание, объект культурного наследия регионального значения „Дом культуры им. А. М. Горького“, расположен в центральной части города. Общая площадь: 2664,3 квадратных метров. Земельный участок 1933 кв. м. собственность. Цена — 319 716 000 рублей», — говорится в объявлении. Пятиэтажное здание, построенное в 1926 году, находится напротив Сада Вайнера. Часть помещений сданы в долгосрочную аренду. Здание уже выставляли на торги в 2020 году. Тогда его стоимость была около 150 миллионов рублей, однако за четыре года она выросла больше чем в два раза.