Умер пермский актер и режиссер Владимир Гуляев

25 февраля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Ушел из жизни бывший худрук Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае умер актер и режиссер Владимир Гуляев. Информация об этом опубликована на сайте Коми-Пермяцкого национального драмтеатра. «На 93-м году 24 февраля ушел из жизни режиссер, актер, сценограф, народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат госпремии имени Станиславского, лауреат Национальной театральной премии „Золотая Маска“, обладатель ордена „Знак Почета“ и звания „Почетный гражданин города Кудымкар“ — Владимир Дмитриевич Гуляев. Прощание состоится 27 февраля в 11:40 в Перми в ритуальном зале на Старцева, 61», — говорится в сообщении представителей театра. Гуляев 30 лет руководил Коми-Пермяцким национальным драматическим театром. По словам его коллег, это была целая эпоха, которую называют «Театром Гуляева».

В Пермском крае умер актер и режиссер Владимир Гуляев. Информация об этом опубликована на сайте Коми-Пермяцкого национального драмтеатра. «На 93-м году 24 февраля ушел из жизни режиссер, актер, сценограф, народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат госпремии имени Станиславского, лауреат Национальной театральной премии „Золотая Маска“, обладатель ордена „Знак Почета“ и звания „Почетный гражданин города Кудымкар“ — Владимир Дмитриевич Гуляев. Прощание состоится 27 февраля в 11:40 в Перми в ритуальном зале на Старцева, 61», — говорится в сообщении представителей театра. Гуляев 30 лет руководил Коми-Пермяцким национальным драматическим театром. По словам его коллег, это была целая эпоха, которую называют «Театром Гуляева».