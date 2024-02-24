24 февраля 2024
23 февраля 2024

Умер пермский актер и режиссер Владимир Гуляев

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти, похороны
Ушел из жизни бывший худрук Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Фото:

В Пермском крае умер актер и режиссер Владимир Гуляев. Информация об этом опубликована на сайте Коми-Пермяцкого национального драмтеатра.

«На 93-м году 24 февраля ушел из жизни режиссер, актер, сценограф, народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат госпремии имени Станиславского, лауреат Национальной театральной премии „Золотая Маска“, обладатель ордена „Знак Почета“ и звания „Почетный гражданин города Кудымкар“ — Владимир Дмитриевич Гуляев. Прощание состоится 27 февраля в 11:40 в Перми в ритуальном зале на Старцева, 61», — говорится в сообщении представителей театра.

Гуляев 30 лет руководил Коми-Пермяцким национальным драматическим театром. По словам его коллег, это была целая эпоха, которую называют «Театром Гуляева».

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В Пермском крае умер актер и режиссер Владимир Гуляев. Информация об этом опубликована на сайте Коми-Пермяцкого национального драмтеатра. «На 93-м году 24 февраля ушел из жизни режиссер, актер, сценограф, народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат госпремии имени Станиславского, лауреат Национальной театральной премии „Золотая Маска“, обладатель ордена „Знак Почета“ и звания „Почетный гражданин города Кудымкар“ — Владимир Дмитриевич Гуляев. Прощание состоится 27 февраля в 11:40 в Перми в ритуальном зале на Старцева, 61», — говорится в сообщении представителей театра. Гуляев 30 лет руководил Коми-Пермяцким национальным драматическим театром. По словам его коллег, это была целая эпоха, которую называют «Театром Гуляева».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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