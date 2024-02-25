Мэр из ХМАО утвердил сроки противопаводковых мероприятий

В Нягани (ХМАО) до 5 апреля подрядчиками должны быть выполнены все первоочередные противопаводковые работы. Об этом в соцсети сообщил мэр города Иван Ямашев.
«Утвержден план по организации первоочередных работ по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2024 года. Подрядные организации обязаны до 5 апреля выполнить работы по обеспечению отвода талых вод с проезжей части дорог города», — сообщается в telegram-канале главы Нягани.
Также до 27 марта должен быть организовать осмотр водопропускных труб на улично-дорожной сети, а до 1 апреля — проведена очистка проезжей части и обочин, автомобильных дорог, вывоз снега и льда. Список дорог содержится в утвержденном перечне. Управление городского хозяйства еженедельно будет осуществлять контроль за соблюдением сроков и выполнению планов работ.
Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев обнародовал расчеты о том, каким будет паводок в 2024 году. Как сообщает полпред, к паводку готовы только 18% плотин в Уральском федеральном округе. В 2024 году в зоне подтопления в УрФО могут оказаться 312 населенных пунктов, в которых проживает 54 тысячи человек.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.