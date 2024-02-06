Полпред Якушев заявил, что большая часть плотин на Урале не готова к паводку

06 февраля 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев заявил, что только 18% уральских плотин готовы к паводку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Секретарь Совбеза Патрушев в Кургане проводит совещание Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев обнародовал расчеты о том, каким будет паводок в 2024 году. Как сообщает полпред, к паводку готовы только 18% плотин в Уральском федеральном округе. Такая информация прозвучала на совещании уральских губернаторов с секретарем Совета безопасности России Николем Патрушевым, передает корреспондент URA.RU. Обращаясь к губернаторам, Якушев сообщил, что из 365 существующих в округе гидро-технических сооружений лишь 18% имеют оптимальный уровень безопасности. Он призвал глав регионов оперативно заняться решением этой проблемы. «Мы обязаны готовиться к любому осложнению обстановки», — резюмировал полпред. В 2024 году в зоне подтопления в Уральском федеральном округе могут оказаться 312 населенных пунктов, в которых проживает 54 тысячи человек. Этот прогноз озвучил сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В Кургане проходит совещание с главами федеральных ведомств, полпредом Якушевым и уральскими губернаторами. Заседание посвящено подготовке Уральского федерального округа к предотвращению различных чрезвычайных происшествий. Ранее URA.RU писало, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Кургане дал уральским губернаторам вводные по предстоящему паводку. Он напомнил о том, что важно не допустить подтопление населенных пунктов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев обнародовал расчеты о том, каким будет паводок в 2024 году. Как сообщает полпред, к паводку готовы только 18% плотин в Уральском федеральном округе. Такая информация прозвучала на совещании уральских губернаторов с секретарем Совета безопасности России Николем Патрушевым, передает корреспондент URA.RU. Обращаясь к губернаторам, Якушев сообщил, что из 365 существующих в округе гидро-технических сооружений лишь 18% имеют оптимальный уровень безопасности. Он призвал глав регионов оперативно заняться решением этой проблемы. «Мы обязаны готовиться к любому осложнению обстановки», — резюмировал полпред. В 2024 году в зоне подтопления в Уральском федеральном округе могут оказаться 312 населенных пунктов, в которых проживает 54 тысячи человек. Этот прогноз озвучил сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В Кургане проходит совещание с главами федеральных ведомств, полпредом Якушевым и уральскими губернаторами. Заседание посвящено подготовке Уральского федерального округа к предотвращению различных чрезвычайных происшествий. Ранее URA.RU писало, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Кургане дал уральским губернаторам вводные по предстоящему паводку. Он напомнил о том, что важно не допустить подтопление населенных пунктов.