Полпред Якушев заявил, что большая часть плотин на Урале не готова к паводку

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Владимир Якушев заявил, что только 18% уральских плотин готовы к паводку
Владимир Якушев заявил, что только 18% уральских плотин готовы к паводку Фото:
новость из сюжета
Секретарь Совбеза Патрушев в Кургане проводит совещание

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев обнародовал расчеты о том, каким будет паводок в 2024 году. Как сообщает полпред, к паводку готовы только 18% плотин в Уральском федеральном округе. Такая информация прозвучала на совещании уральских губернаторов с секретарем Совета безопасности России Николем Патрушевым, передает корреспондент URA.RU.

Обращаясь к губернаторам, Якушев сообщил, что из 365 существующих в округе гидро-технических сооружений лишь 18% имеют оптимальный уровень безопасности. Он призвал глав регионов оперативно заняться решением этой проблемы. «Мы обязаны готовиться к любому осложнению обстановки», — резюмировал полпред.

В 2024 году в зоне подтопления в Уральском федеральном округе могут оказаться 312 населенных пунктов, в которых проживает 54 тысячи человек. Этот прогноз озвучил сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

В Кургане проходит совещание с главами федеральных ведомств, полпредом Якушевым и уральскими губернаторами. Заседание посвящено подготовке Уральского федерального округа к предотвращению различных чрезвычайных происшествий.

Ранее URA.RU писало, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Кургане дал уральским губернаторам вводные по предстоящему паводку. Он напомнил о том, что важно не допустить подтопление населенных пунктов.

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев обнародовал расчеты о том, каким будет паводок в 2024 году. Как сообщает полпред, к паводку готовы только 18% плотин в Уральском федеральном округе. Такая информация прозвучала на совещании уральских губернаторов с секретарем Совета безопасности России Николем Патрушевым, передает корреспондент URA.RU. Обращаясь к губернаторам, Якушев сообщил, что из 365 существующих в округе гидро-технических сооружений лишь 18% имеют оптимальный уровень безопасности. Он призвал глав регионов оперативно заняться решением этой проблемы. «Мы обязаны готовиться к любому осложнению обстановки», — резюмировал полпред. В 2024 году в зоне подтопления в Уральском федеральном округе могут оказаться 312 населенных пунктов, в которых проживает 54 тысячи человек. Этот прогноз озвучил сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В Кургане проходит совещание с главами федеральных ведомств, полпредом Якушевым и уральскими губернаторами. Заседание посвящено подготовке Уральского федерального округа к предотвращению различных чрезвычайных происшествий. Ранее URA.RU писало, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Кургане дал уральским губернаторам вводные по предстоящему паводку. Он напомнил о том, что важно не допустить подтопление населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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