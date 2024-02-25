Появились новые подробности аварии на снегоходе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мужчина на снегоходе влетел в толпу и сбил 4-летнего ребенка

26 февраля 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

На снегоходе заклинила ручка газа Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижнем Тагиле на лыжной базе СК «Уралец» днем 25 февраля 63-летний мужчина на снегоходе не справился с управлением и влетел в толпу людей. В результате пострадали две женщины и 4-летний ребенок. Об этом сообщили очевидцы. «Водитель снегохода прямо на наших глазах въехал в толпу. Есть пострадавшие. Пострадала 4-летняя девочка. У ребенка синяки, есть ли иные повреждения я не знаю, но ребенок, как и все мы была просто в шоке! Как такое возможно?! Еще пострадало две женщины из отдыхающих там», — передает слова очевидца «Инцидент Нижний Тагил. Новости» в соцсети «ВКонтакте». Одну из женщин на носилках отнесли в машину скорой помощи — у нее подозрение на перелом шейки бедра. Вторую пострадавшую медики отпустили после осмотра. По словам водителя, на снегоходе заклинила ручка газа, из-за чего он не успел затормозить. Ранее сообщалось, что пострадала 25-летняя девушка. Ее госпитализировали с травмой ноги. Автоинспекторы организовали проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.

В Нижнем Тагиле на лыжной базе СК «Уралец» днем 25 февраля 63-летний мужчина на снегоходе не справился с управлением и влетел в толпу людей. В результате пострадали две женщины и 4-летний ребенок. Об этом сообщили очевидцы. «Водитель снегохода прямо на наших глазах въехал в толпу. Есть пострадавшие. Пострадала 4-летняя девочка. У ребенка синяки, есть ли иные повреждения я не знаю, но ребенок, как и все мы была просто в шоке! Как такое возможно?! Еще пострадало две женщины из отдыхающих там», — передает слова очевидца «Инцидент Нижний Тагил. Новости» в соцсети «ВКонтакте». Одну из женщин на носилках отнесли в машину скорой помощи — у нее подозрение на перелом шейки бедра. Вторую пострадавшую медики отпустили после осмотра. По словам водителя, на снегоходе заклинила ручка газа, из-за чего он не успел затормозить. Ранее сообщалось, что пострадала 25-летняя девушка. Ее госпитализировали с травмой ноги. Автоинспекторы организовали проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.