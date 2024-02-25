25 февраля 2024
24 февраля 2024

Появились новые подробности аварии на снегоходе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мужчина на снегоходе влетел в толпу и сбил 4-летнего ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, снегоход, горнолыжный комплекс, зима, зимние виды спорта, база отдыха, туман
На снегоходе заклинила ручка газа Фото:

В Нижнем Тагиле на лыжной базе СК «Уралец» днем 25 февраля 63-летний мужчина на снегоходе не справился с управлением и влетел в толпу людей. В результате пострадали две женщины и 4-летний ребенок. Об этом сообщили очевидцы.

«Водитель снегохода прямо на наших глазах въехал в толпу. Есть пострадавшие. Пострадала 4-летняя девочка. У ребенка синяки, есть ли иные повреждения я не знаю, но ребенок, как и все мы была просто в шоке! Как такое возможно?! Еще пострадало две женщины из отдыхающих там», — передает слова очевидца «Инцидент Нижний Тагил. Новости» в соцсети «ВКонтакте».

Одну из женщин на носилках отнесли в машину скорой помощи — у нее подозрение на перелом шейки бедра. Вторую пострадавшую медики отпустили после осмотра. По словам водителя, на снегоходе заклинила ручка газа, из-за чего он не успел затормозить.

Ранее сообщалось, что пострадала 25-летняя девушка. Ее госпитализировали с травмой ноги. Автоинспекторы организовали проверку.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Нижнем Тагиле на лыжной базе СК «Уралец» днем 25 февраля 63-летний мужчина на снегоходе не справился с управлением и влетел в толпу людей. В результате пострадали две женщины и 4-летний ребенок. Об этом сообщили очевидцы. «Водитель снегохода прямо на наших глазах въехал в толпу. Есть пострадавшие. Пострадала 4-летняя девочка. У ребенка синяки, есть ли иные повреждения я не знаю, но ребенок, как и все мы была просто в шоке! Как такое возможно?! Еще пострадало две женщины из отдыхающих там», — передает слова очевидца «Инцидент Нижний Тагил. Новости» в соцсети «ВКонтакте». Одну из женщин на носилках отнесли в машину скорой помощи — у нее подозрение на перелом шейки бедра. Вторую пострадавшую медики отпустили после осмотра. По словам водителя, на снегоходе заклинила ручка газа, из-за чего он не успел затормозить. Ранее сообщалось, что пострадала 25-летняя девушка. Ее госпитализировали с травмой ноги. Автоинспекторы организовали проверку. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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