В Германии сделали неутешительное заявление для Киева

Spiegel: Германия судорожно пытается найти боеприпасы для ВСУ
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Германия вынуждена искать по всему миру снаряды для Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия отчаянно пытается скупать боеприпасы для украинской армии по всему миру. Об этом заявил глава специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

«Мы пытаемся закупать боеприпасы [для ВСУ] по всему миру», — передает слова Кристиана Фройдинга газета Der Spiegel. В материале уточнили, что артиллерийских и зенитных боеприпасов сейчас не хватает, поэтому минобороны ФРГ должно искать способы для их получения.

Ранее американская пресса писала, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов, из-за чего вынуждены экономить боеприпасы в конфликте с РФ, пишет Life. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что запасы вооружений Североатлантического альянса почти истощены.

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Германия отчаянно пытается скупать боеприпасы для украинской армии по всему миру. Об этом заявил глава специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг. «Мы пытаемся закупать боеприпасы [для ВСУ] по всему миру», — передает слова Кристиана Фройдинга газета Der Spiegel. В материале уточнили, что артиллерийских и зенитных боеприпасов сейчас не хватает, поэтому минобороны ФРГ должно искать способы для их получения. Ранее американская пресса писала, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов, из-за чего вынуждены экономить боеприпасы в конфликте с РФ, пишет Life. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что запасы вооружений Североатлантического альянса почти истощены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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