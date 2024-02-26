В Германии сделали неутешительное заявление для Киева

Германия отчаянно пытается скупать боеприпасы для украинской армии по всему миру. Об этом заявил глава специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.
«Мы пытаемся закупать боеприпасы [для ВСУ] по всему миру», — передает слова Кристиана Фройдинга газета Der Spiegel. В материале уточнили, что артиллерийских и зенитных боеприпасов сейчас не хватает, поэтому минобороны ФРГ должно искать способы для их получения.
Ранее американская пресса писала, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов, из-за чего вынуждены экономить боеприпасы в конфликте с РФ, пишет Life. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что запасы вооружений Североатлантического альянса почти истощены.
Германия отчаянно пытается скупать боеприпасы для украинской армии по всему миру. Об этом заявил глава специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг. «Мы пытаемся закупать боеприпасы [для ВСУ] по всему миру», — передает слова Кристиана Фройдинга газета Der Spiegel. В материале уточнили, что артиллерийских и зенитных боеприпасов сейчас не хватает, поэтому минобороны ФРГ должно искать способы для их получения. Ранее американская пресса писала, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов, из-за чего вынуждены экономить боеприпасы в конфликте с РФ, пишет Life. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что запасы вооружений Североатлантического альянса почти истощены.