«Трактор» в плей-офф КХЛ вышел на «Салават Юлаев»

26 февраля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

«Трактор» начнет серию 1/8 финала в Уфе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска в первом раунде Кубка Гагарина-2024 сыграет против «Салавата Юлаева» из Уфы. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе «Трактора». «Первые матчи противостояния пройдут на льду „Уфа-Арены“. Челябинцы по итогам регулярного чемпионата КХЛ гарантировали себе шестое место на Востоке, оппоненты „черно-белых“ расположились на третьей позиции», — уточнили в пресс-службе клуба. Первые игры матчей серии 1/8 финала Кубка Гагарина состоятся 29 февраля и 2 марта в Уфе. Затем игры состоятся 4 и 6 марта в Челябинске. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Если потребуется, то оставшиеся игры состоятся 8 марта в Уфе, 10 марта в Челябинске и 12 марта в Уфе. До начала плей-офф «Трактору» предстоит 26 февраля сыграть последнюю игру в рамках регулярного чемпионата. Это будет игра против хабаровского «Амура», который обеспечил себе выход в плей-офф с восьмого места на Востоке. В зависимости от результата игр 26 февраля хабаровчане в плей-офф встретятся либо с магнитогорским «Металлургом», либо с омским «Авангардом».

Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска в первом раунде Кубка Гагарина-2024 сыграет против «Салавата Юлаева» из Уфы. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе «Трактора». «Первые матчи противостояния пройдут на льду „Уфа-Арены“. Челябинцы по итогам регулярного чемпионата КХЛ гарантировали себе шестое место на Востоке, оппоненты „черно-белых“ расположились на третьей позиции», — уточнили в пресс-службе клуба. Первые игры матчей серии 1/8 финала Кубка Гагарина состоятся 29 февраля и 2 марта в Уфе. Затем игры состоятся 4 и 6 марта в Челябинске. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Если потребуется, то оставшиеся игры состоятся 8 марта в Уфе, 10 марта в Челябинске и 12 марта в Уфе. До начала плей-офф «Трактору» предстоит 26 февраля сыграть последнюю игру в рамках регулярного чемпионата. Это будет игра против хабаровского «Амура», который обеспечил себе выход в плей-офф с восьмого места на Востоке. В зависимости от результата игр 26 февраля хабаровчане в плей-офф встретятся либо с магнитогорским «Металлургом», либо с омским «Авангардом».