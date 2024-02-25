25 февраля 2024
24 февраля 2024

«Трактор» в плей-офф КХЛ вышел на «Салават Юлаев»

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Хоккейный матч между командами Трактор и Салават Юлаев, Плей-офф КХЛ. Челябинск, вратарь, голкипер, хк трактор, хк салават юлаев
«Трактор» начнет серию 1/8 финала в Уфе Фото:

Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска в первом раунде Кубка Гагарина-2024 сыграет против «Салавата Юлаева» из Уфы. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе «Трактора».

«Первые матчи противостояния пройдут на льду „Уфа-Арены“. Челябинцы по итогам регулярного чемпионата КХЛ гарантировали себе шестое место на Востоке, оппоненты „черно-белых“ расположились на третьей позиции», — уточнили в пресс-службе клуба.

Первые игры матчей серии 1/8 финала Кубка Гагарина состоятся 29 февраля и 2 марта в Уфе. Затем игры состоятся 4 и 6 марта в Челябинске. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Если потребуется, то оставшиеся игры состоятся 8 марта в Уфе, 10 марта в Челябинске и 12 марта в Уфе.

До начала плей-офф «Трактору» предстоит 26 февраля сыграть последнюю игру в рамках регулярного чемпионата. Это будет игра против хабаровского «Амура», который обеспечил себе выход в плей-офф с восьмого места на Востоке. В зависимости от результата игр 26 февраля хабаровчане в плей-офф встретятся либо с магнитогорским «Металлургом», либо с омским «Авангардом».

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Хоккейный клуб «Трактор» из Челябинска в первом раунде Кубка Гагарина-2024 сыграет против «Салавата Юлаева» из Уфы. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе «Трактора». «Первые матчи противостояния пройдут на льду „Уфа-Арены“. Челябинцы по итогам регулярного чемпионата КХЛ гарантировали себе шестое место на Востоке, оппоненты „черно-белых“ расположились на третьей позиции», — уточнили в пресс-службе клуба. Первые игры матчей серии 1/8 финала Кубка Гагарина состоятся 29 февраля и 2 марта в Уфе. Затем игры состоятся 4 и 6 марта в Челябинске. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Если потребуется, то оставшиеся игры состоятся 8 марта в Уфе, 10 марта в Челябинске и 12 марта в Уфе. До начала плей-офф «Трактору» предстоит 26 февраля сыграть последнюю игру в рамках регулярного чемпионата. Это будет игра против хабаровского «Амура», который обеспечил себе выход в плей-офф с восьмого места на Востоке. В зависимости от результата игр 26 февраля хабаровчане в плей-офф встретятся либо с магнитогорским «Металлургом», либо с омским «Авангардом».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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