Бастующие продавцы с «Таганского ряда» хотят закрыть точки, вернув деньги. Видео

26 февраля 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Многие продавцы делали крупные единоразовые платежи, чтобы выкупить место Фото: Анна Майорова © URA.RU Предприниматели, снимающие помещения на рынке «Таганский ряд» в Екатеринбурге, хотят вернуть деньги, которые единоразово платили за аренду — около миллиона — полутора миллионов рублей, и уйти из торгового центра. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «В апреле 2022 года аренда помещения стоила 66 рублей за квадратный метр, затем несколько раз поднимали стоимость. Сейчас — больше 100 рублей. Это при том, что когда мы открывались, то платили миллион — полтора миллиона за покупку места. Люди хотят вернуть эти деньги, готовы покинуть свои места, чтобы не работать в таких условиях», — поделился один из предпринимателей. В Екатеринбург утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей аренды. Многие готовы продолжать забастовку и завтра, если потребуется.

Предприниматели, снимающие помещения на рынке «Таганский ряд» в Екатеринбурге, хотят вернуть деньги, которые единоразово платили за аренду — около миллиона — полутора миллионов рублей, и уйти из торгового центра. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «В апреле 2022 года аренда помещения стоила 66 рублей за квадратный метр, затем несколько раз поднимали стоимость. Сейчас — больше 100 рублей. Это при том, что когда мы открывались, то платили миллион — полтора миллиона за покупку места. Люди хотят вернуть эти деньги, готовы покинуть свои места, чтобы не работать в таких условиях», — поделился один из предпринимателей. В Екатеринбург утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей аренды. Многие готовы продолжать забастовку и завтра, если потребуется.