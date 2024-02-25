25 февраля 2024
24 февраля 2024

Бастующие продавцы с «Таганского ряда» хотят закрыть точки, вернув деньги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Сортировка. Екатеринбург, мигранты, таганский ряд, рынок, китайский рынок
Многие продавцы делали крупные единоразовые платежи, чтобы выкупить место Фото:

Предприниматели, снимающие помещения на рынке «Таганский ряд» в Екатеринбурге, хотят вернуть деньги, которые единоразово платили за аренду — около миллиона — полутора миллионов рублей, и уйти из торгового центра. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

«В апреле 2022 года аренда помещения стоила 66 рублей за квадратный метр, затем несколько раз поднимали стоимость. Сейчас — больше 100 рублей. Это при том, что когда мы открывались, то платили миллион — полтора миллиона за покупку места. Люди хотят вернуть эти деньги, готовы покинуть свои места, чтобы не работать в таких условиях», — поделился один из предпринимателей.

В Екатеринбург утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей аренды. Многие готовы продолжать забастовку и завтра, если потребуется.

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Предприниматели, снимающие помещения на рынке «Таганский ряд» в Екатеринбурге, хотят вернуть деньги, которые единоразово платили за аренду — около миллиона — полутора миллионов рублей, и уйти из торгового центра. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «В апреле 2022 года аренда помещения стоила 66 рублей за квадратный метр, затем несколько раз поднимали стоимость. Сейчас — больше 100 рублей. Это при том, что когда мы открывались, то платили миллион — полтора миллиона за покупку места. Люди хотят вернуть эти деньги, готовы покинуть свои места, чтобы не работать в таких условиях», — поделился один из предпринимателей. В Екатеринбург утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей аренды. Многие готовы продолжать забастовку и завтра, если потребуется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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