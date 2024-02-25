Предприниматели, снимающие помещения на рынке «Таганский ряд» в Екатеринбурге, хотят вернуть деньги, которые единоразово платили за аренду — около миллиона — полутора миллионов рублей, и уйти из торгового центра. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.
«В апреле 2022 года аренда помещения стоила 66 рублей за квадратный метр, затем несколько раз поднимали стоимость. Сейчас — больше 100 рублей. Это при том, что когда мы открывались, то платили миллион — полтора миллиона за покупку места. Люди хотят вернуть эти деньги, готовы покинуть свои места, чтобы не работать в таких условиях», — поделился один из предпринимателей.
В Екатеринбург утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей аренды. Многие готовы продолжать забастовку и завтра, если потребуется.
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