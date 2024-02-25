Арендаторы закрыли свои точки, отказываясь работать из-за выросшей стоимости площадей
В торговом центре «Пекин» возле рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге сотрудники отказались работать из-за выросшей стоимости аренды. Этой информацией делятся посетители ТЦ в соцсетях.
«Начался стихийный митинг против повышения арендной платы. Сейчас в ТЦ „Пекин“ не работают торговые точки, а все продавцы устроили забастовку из-за повышения аренды на 20%», — сообщает telegram-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на подписчиков.
URA.RU направило запрос представителям торгового центра на почту. На момент публикации новости ответ не поступил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.