25 февраля 2024
24 февраля 2024

На «Таганском ряду» в Екатеринбурге сотни торговцев объявили забастовку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Сортировка. Екатеринбург, таганский ряд, рынок, китайский рынок, бутики закрытые
Арендаторы закрыли свои точки, отказываясь работать из-за выросшей стоимости площадей Фото:

В торговом центре «Пекин» возле рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге сотрудники отказались работать из-за выросшей стоимости аренды. Этой информацией делятся посетители ТЦ в соцсетях.

«Начался стихийный митинг против повышения арендной платы. Сейчас в ТЦ „Пекин“ не работают торговые точки, а все продавцы устроили забастовку из-за повышения аренды на 20%», — сообщает telegram-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на подписчиков.

URA.RU направило запрос представителям торгового центра на почту. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В торговом центре «Пекин» возле рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге сотрудники отказались работать из-за выросшей стоимости аренды. Этой информацией делятся посетители ТЦ в соцсетях. «Начался стихийный митинг против повышения арендной платы. Сейчас в ТЦ „Пекин“ не работают торговые точки, а все продавцы устроили забастовку из-за повышения аренды на 20%», — сообщает telegram-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на подписчиков. URA.RU направило запрос представителям торгового центра на почту. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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