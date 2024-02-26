В Киеве хотят обсудить со 160 странами мирный план по Украине

Ермак: на саммит по Украине в Швейцарии пригласят 160 стран

26 февраля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Андрей Ермак заявил, что на саммит пригласят страны, которые «принципиальны» для Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев намерен пригласить на конференцию по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарию 160 странам. Об этом заявил глава Офиса главы государства Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Будут отправлены [приглашения] как минимум 160 странам», — сказал Андрей Ермак в эфире телеканала «Рада». Он уточнил, что будут приглашены все государства, являющиеся «принципиальными» для Киева, то есть поддерживающими украинскую позицию по конфликту. Ранее Зеленский заявил, что Киев намерен передать России свой мирный план на предстоящем саммите в Швейцарии. Позже Ермак допустил, что на мероприятие могут пригласить российскую делегацию, передает Life .

Киев намерен пригласить на конференцию по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарию 160 странам. Об этом заявил глава Офиса главы государства Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Будут отправлены [приглашения] как минимум 160 странам», — сказал Андрей Ермак в эфире телеканала «Рада». Он уточнил, что будут приглашены все государства, являющиеся «принципиальными» для Киева, то есть поддерживающими украинскую позицию по конфликту. Ранее Зеленский заявил, что Киев намерен передать России свой мирный план на предстоящем саммите в Швейцарии. Позже Ермак допустил, что на мероприятие могут пригласить российскую делегацию, передает Life.