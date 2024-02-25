Жители трех сел не могут выехать на основную дорогу Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кунашакском районе Челябинской области засыпало снегом дорогу к трем селам. Как URA.RU рассказал житель села, инвалид второй группы Дмитрий Д., жители сел Акчакуль, Кумкуль и Иксанова не могут выехать на основную дорогу.

«Дорога около 12 километров до трех сел Акчакуль, Кумкуль и Иксанова не чистится. Проехать невозможно», — рассказал URA.RU инвалид детства.

Мужчина уточнил, что проезд затруднен даже для одного автомобиля. Речи о том, чтобы разъехаться встречному транспорту, вообще не идет. По его словам, в районной администрации ссылаются на отсутствие топлива, хотя дорогу к другим поселкам чистят исправно.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Кунашакского района. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Выезд из села засенен снегом читатель URA.RU