25 февраля 2024

В челябинском районе засыпало снегом дорогу к трем селам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Узян – озеро Якты-Куль. Башкортостан, снег, зима, деревня, дом, вид сверху
Жители трех сел не могут выехать на основную дорогу Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области засыпало снегом дорогу к трем селам. Как URA.RU рассказал житель села, инвалид второй группы Дмитрий Д., жители сел Акчакуль, Кумкуль и Иксанова не могут выехать на основную дорогу.

«Дорога около 12 километров до трех сел Акчакуль, Кумкуль и Иксанова не чистится. Проехать невозможно», — рассказал URA.RU инвалид детства.

Мужчина уточнил, что проезд затруднен даже для одного автомобиля. Речи о том, чтобы разъехаться встречному транспорту, вообще не идет. По его словам, в районной администрации ссылаются на отсутствие топлива, хотя дорогу к другим поселкам чистят исправно.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Кунашакского района. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Выезд из села засенен снегом
Выезд из села засенен снегом
Когда-то здесь прошел трактор, но сейчас автомобиль не проедет
Когда-то здесь прошел трактор, но сейчас автомобиль не проедет

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В Кунашакском районе Челябинской области засыпало снегом дорогу к трем селам. Как URA.RU рассказал житель села, инвалид второй группы Дмитрий Д., жители сел Акчакуль, Кумкуль и Иксанова не могут выехать на основную дорогу. «Дорога около 12 километров до трех сел Акчакуль, Кумкуль и Иксанова не чистится. Проехать невозможно», — рассказал URA.RU инвалид детства. Мужчина уточнил, что проезд затруднен даже для одного автомобиля. Речи о том, чтобы разъехаться встречному транспорту, вообще не идет. По его словам, в районной администрации ссылаются на отсутствие топлива, хотя дорогу к другим поселкам чистят исправно. URA.RU направило запрос в пресс-службу Кунашакского района. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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