25 февраля 2024

Сколько дней в Кургане продержится оттепель. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Весна. Тюмень, лужа, оттепель, тает снег, снег тает
По прогнозу ЦГМС, в Курганской области в ближайшие три дня возможна плюсовая температура Фото:

В Курганской области конец февраля 2024 года прогнозируется теплым. По данным Курганского ЦГМС, днем температура воздуха прогреется местами до +2 градусов. При этом осадков не ожидается.

«Прогноз погоды по Курганской области на 27 февраля: температура воздуха ночью -7,-12 градусов, днем -3, +2 градуса, переменная облачность, преимущественно без осадков. 28 февраля ночью -7,-12 градусов, днем -4,+1 градусов. 29 февраля ночью -8,-13, днем -3,+2», — указано в прогнозе Курганского ЦГМС.

По прогнозу, который приводит курганский народный синоптик Илья Винштейн, плюсовая температура ждет Курган днем 27 и 28 февраля. С 29 февраля по 11 марта днем будет небольшой минус от -1 до -3 градусов, а ночью до -11 градусов. В целом, температура воздуха в начале марта в регионе ожидается выше нормы.

В Курганскую область пришла оттепель
В Курганскую область пришла оттепель
Обзорный прогноз погоды в Курганской области на 15 суток
Обзорный прогноз погоды в Курганской области на 15 суток

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В Курганской области конец февраля 2024 года прогнозируется теплым. По данным Курганского ЦГМС, днем температура воздуха прогреется местами до +2 градусов. При этом осадков не ожидается. «Прогноз погоды по Курганской области на 27 февраля: температура воздуха ночью -7,-12 градусов, днем -3, +2 градуса, переменная облачность, преимущественно без осадков. 28 февраля ночью -7,-12 градусов, днем -4,+1 градусов. 29 февраля ночью -8,-13, днем -3,+2», — указано в прогнозе Курганского ЦГМС. По прогнозу, который приводит курганский народный синоптик Илья Винштейн, плюсовая температура ждет Курган днем 27 и 28 февраля. С 29 февраля по 11 марта днем будет небольшой минус от -1 до -3 градусов, а ночью до -11 градусов. В целом, температура воздуха в начале марта в регионе ожидается выше нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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