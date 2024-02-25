Сколько дней в Кургане продержится оттепель. Скрин

26 февраля 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

По прогнозу ЦГМС, в Курганской области в ближайшие три дня возможна плюсовая температура Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области конец февраля 2024 года прогнозируется теплым. По данным Курганского ЦГМС, днем температура воздуха прогреется местами до +2 градусов. При этом осадков не ожидается. «Прогноз погоды по Курганской области на 27 февраля: температура воздуха ночью -7,-12 градусов, днем -3, +2 градуса, переменная облачность, преимущественно без осадков. 28 февраля ночью -7,-12 градусов, днем -4,+1 градусов. 29 февраля ночью -8,-13, днем -3,+2», — указано в прогнозе Курганского ЦГМС. По прогнозу, который приводит курганский народный синоптик Илья Винштейн, плюсовая температура ждет Курган днем 27 и 28 февраля. С 29 февраля по 11 марта днем будет небольшой минус от -1 до -3 градусов, а ночью до -11 градусов. В целом, температура воздуха в начале марта в регионе ожидается выше нормы. В Курганскую область пришла оттепель Скрин: Курганский ЦГМС, http://www.kurganpogoda.ru Обзорный прогноз погоды в Курганской области на 15 суток Скрин: Погода45, https://www.winstein.org/pogoda.html

В Курганской области конец февраля 2024 года прогнозируется теплым. По данным Курганского ЦГМС, днем температура воздуха прогреется местами до +2 градусов. При этом осадков не ожидается. «Прогноз погоды по Курганской области на 27 февраля: температура воздуха ночью -7,-12 градусов, днем -3, +2 градуса, переменная облачность, преимущественно без осадков. 28 февраля ночью -7,-12 градусов, днем -4,+1 градусов. 29 февраля ночью -8,-13, днем -3,+2», — указано в прогнозе Курганского ЦГМС. По прогнозу, который приводит курганский народный синоптик Илья Винштейн, плюсовая температура ждет Курган днем 27 и 28 февраля. С 29 февраля по 11 марта днем будет небольшой минус от -1 до -3 градусов, а ночью до -11 градусов. В целом, температура воздуха в начале марта в регионе ожидается выше нормы.