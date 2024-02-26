Когда курганским водителям нужно заменить зимнюю резину на летнюю

Курганские водители смогут поменять резину при температуре +5 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям следует ждать +5 градусов в среднем, чтобы переобуть авто Фото:

Курганские автолюбители смогут поменять резину с зимней на летнюю при среднесуточной температуре +5, +7 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили эксперты из сферы автомастерских и шиномонтажей.

«Среднесуточная температура в городе должна доходить до +5, +7 градусов тепла. В таком случае, уже можно будет менять резину», — рассказал URA.RU администратор сети «Роскар» в Кургане.

Журналист также поговорила со специалистами FIT SERVICE. Там сообщили, что с заменой зимней резины на летнюю торопиться я не стоит. Эксперт также подметил, что переобуваться стоит при фактической среднесуточной температуре воздуха +6, +7 градусов. «Есть такое ошибочное мнение, что если на улице холодно, но нет снега, то уже можно ездить на „лете“. Все-таки лучше ориентироваться не по снежному покрову, а по температуре. Летняя резина эффективно „работает“ до +4 градусов, а когда температура ниже, она уже не имеет того сцепления с дорогой, которое должно быть», — пояснили URA.RU эксперты.

По информации с сайта Gismeteo, подобной температуры не ожидается весь март. В этом месяце температура будет варьироваться от -2, до +2 градусов. Журналист также поговорила с синоптиком-любителем Ильей Винштейном. Он сообщил, что среднесуточная в +5, +7 с точки зрения климата характерна для периода с 14 по 21 апреля.

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Курганские автолюбители смогут поменять резину с зимней на летнюю при среднесуточной температуре +5, +7 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили эксперты из сферы автомастерских и шиномонтажей. «Среднесуточная температура в городе должна доходить до +5, +7 градусов тепла. В таком случае, уже можно будет менять резину», — рассказал URA.RU администратор сети «Роскар» в Кургане. Журналист также поговорила со специалистами FIT SERVICE. Там сообщили, что с заменой зимней резины на летнюю торопиться я не стоит. Эксперт также подметил, что переобуваться стоит при фактической среднесуточной температуре воздуха +6, +7 градусов. «Есть такое ошибочное мнение, что если на улице холодно, но нет снега, то уже можно ездить на „лете“. Все-таки лучше ориентироваться не по снежному покрову, а по температуре. Летняя резина эффективно „работает“ до +4 градусов, а когда температура ниже, она уже не имеет того сцепления с дорогой, которое должно быть», — пояснили URA.RU эксперты. По информации с сайта Gismeteo, подобной температуры не ожидается весь март. В этом месяце температура будет варьироваться от -2, до +2 градусов. Журналист также поговорила с синоптиком-любителем Ильей Винштейном. Он сообщил, что среднесуточная в +5, +7 с точки зрения климата характерна для периода с 14 по 21 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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