Когда курганским водителям нужно заменить зимнюю резину на летнюю

Курганские водители смогут поменять резину при температуре +5 градусов

26 февраля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Водителям следует ждать +5 градусов в среднем, чтобы переобуть авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские автолюбители смогут поменять резину с зимней на летнюю при среднесуточной температуре +5, +7 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили эксперты из сферы автомастерских и шиномонтажей. «Среднесуточная температура в городе должна доходить до +5, +7 градусов тепла. В таком случае, уже можно будет менять резину», — рассказал URA.RU администратор сети «Роскар» в Кургане. Журналист также поговорила со специалистами FIT SERVICE. Там сообщили, что с заменой зимней резины на летнюю торопиться я не стоит. Эксперт также подметил, что переобуваться стоит при фактической среднесуточной температуре воздуха +6, +7 градусов. «Есть такое ошибочное мнение, что если на улице холодно, но нет снега, то уже можно ездить на „лете“. Все-таки лучше ориентироваться не по снежному покрову, а по температуре. Летняя резина эффективно „работает“ до +4 градусов, а когда температура ниже, она уже не имеет того сцепления с дорогой, которое должно быть», — пояснили URA.RU эксперты. По информации с сайта Gismeteo, подобной температуры не ожидается весь март. В этом месяце температура будет варьироваться от -2, до +2 градусов. Журналист также поговорила с синоптиком-любителем Ильей Винштейном. Он сообщил, что среднесуточная в +5, +7 с точки зрения климата характерна для периода с 14 по 21 апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские автолюбители смогут поменять резину с зимней на летнюю при среднесуточной температуре +5, +7 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили эксперты из сферы автомастерских и шиномонтажей. «Среднесуточная температура в городе должна доходить до +5, +7 градусов тепла. В таком случае, уже можно будет менять резину», — рассказал URA.RU администратор сети «Роскар» в Кургане. Журналист также поговорила со специалистами FIT SERVICE. Там сообщили, что с заменой зимней резины на летнюю торопиться я не стоит. Эксперт также подметил, что переобуваться стоит при фактической среднесуточной температуре воздуха +6, +7 градусов. «Есть такое ошибочное мнение, что если на улице холодно, но нет снега, то уже можно ездить на „лете“. Все-таки лучше ориентироваться не по снежному покрову, а по температуре. Летняя резина эффективно „работает“ до +4 градусов, а когда температура ниже, она уже не имеет того сцепления с дорогой, которое должно быть», — пояснили URA.RU эксперты. По информации с сайта Gismeteo, подобной температуры не ожидается весь март. В этом месяце температура будет варьироваться от -2, до +2 градусов. Журналист также поговорила с синоптиком-любителем Ильей Винштейном. Он сообщил, что среднесуточная в +5, +7 с точки зрения климата характерна для периода с 14 по 21 апреля.