Тысячам компаний в России объявлено предостережение из-за роста цен

Более 5,3 тыс. российских компаний получили предостережения от прокуратуры за необоснованный рост цен на продукты питания в 2025 году. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«Цены на социально значимые товары, пресечение сговоров в торговле, те самые „накрутки“, все прочие злоупотребления на потребительских рынках — всегда на моем личном контроле. <...> Предостережения получили руководители 5,3 тыс. хозяйствующих субъектов», — подчеркнул Краснов в разговоре с РБК. Он отметил, что рост цен на базовые товары и услуги остается одной из ключевых проблем, затрагивающих каждого гражданина.
За первые шесть месяцев 2025 года прокуроры проанализировали более 400 случаев повышения цен на продукты. В результате руководителям 5,3 тыс. предприятий были вынесены предостережения. Особое внимание уделялось ценам на социально значимые товары, такие как картофель, молоко, яйца и сливочное масло.
Краснов привел пример успешного вмешательства в ситуацию с ценами на картофель, которые в 2025 году достигли рекордных значений. «Целый комплекс проведенных мероприятий, в том числе и при участии прокуроров, позволил стабилизировать цены. Сейчас ситуация выравнивается. Стоимость картофеля заметно снизилась», — сообщил генпрокурор.
