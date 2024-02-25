Пьяный тюменец, убегая от полиции, разбил три автомобиля. Видео

26 февраля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Известно, что водитель после ДТП бросил машину и попытался сбежать (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, разбил три автомобиля на улице Домостроителей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. Инцидент произошел 18 февраля. «Автомобиль Hyundai не остановился по требованию полицейских на улице Казачьи Луга. Водитель переехал через бордюр, не справился с управлением, зацепил три машины, стоящие на парковке во дворе и, не останавливаясь, поехал дальше», — сообщили в Госавтоинспекции. Известно, что водитель после ДТП бросил машину и попытался сбежать. Однако сотрудники ГИБДД задержали пьяного тюменца.

В Тюмени пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, разбил три автомобиля на улице Домостроителей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. Инцидент произошел 18 февраля. «Автомобиль Hyundai не остановился по требованию полицейских на улице Казачьи Луга. Водитель переехал через бордюр, не справился с управлением, зацепил три машины, стоящие на парковке во дворе и, не останавливаясь, поехал дальше», — сообщили в Госавтоинспекции. Известно, что водитель после ДТП бросил машину и попытался сбежать. Однако сотрудники ГИБДД задержали пьяного тюменца.