25 февраля 2024

Пьяный тюменец, убегая от полиции, разбил три автомобиля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на улице Пушкина с участием автоэвакуатора. Екатеринбург, дтп
Известно, что водитель после ДТП бросил машину и попытался сбежать (архивное фото) Фото:

В Тюмени пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, разбил три автомобиля на улице Домостроителей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. Инцидент произошел 18 февраля.

«Автомобиль Hyundai не остановился по требованию полицейских на улице Казачьи Луга. Водитель переехал через бордюр, не справился с управлением, зацепил три машины, стоящие на парковке во дворе и, не останавливаясь, поехал дальше», — сообщили в Госавтоинспекции.

Известно, что водитель после ДТП бросил машину и попытался сбежать. Однако сотрудники ГИБДД задержали пьяного тюменца.

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В Тюмени пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, разбил три автомобиля на улице Домостроителей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. Инцидент произошел 18 февраля. «Автомобиль Hyundai не остановился по требованию полицейских на улице Казачьи Луга. Водитель переехал через бордюр, не справился с управлением, зацепил три машины, стоящие на парковке во дворе и, не останавливаясь, поехал дальше», — сообщили в Госавтоинспекции. Известно, что водитель после ДТП бросил машину и попытался сбежать. Однако сотрудники ГИБДД задержали пьяного тюменца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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