Известно, что водитель после ДТП бросил машину и попытался сбежать (архивное фото)
В Тюмени пьяный водитель, пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, разбил три автомобиля на улице Домостроителей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. Инцидент произошел 18 февраля.
«Автомобиль Hyundai не остановился по требованию полицейских на улице Казачьи Луга. Водитель переехал через бордюр, не справился с управлением, зацепил три машины, стоящие на парковке во дворе и, не останавливаясь, поехал дальше», — сообщили в Госавтоинспекции.
Известно, что водитель после ДТП бросил машину и попытался сбежать. Однако сотрудники ГИБДД задержали пьяного тюменца.
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