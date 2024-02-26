Политика Путин разрешил россиянам запрещать себе брать кредиты Путин подписал закон о самозапрете для россиян на получение кредитов 26 февраля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 + Россияне смогут установить самозапрет на получение займов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне смогут с 1 марта 2025 года установить самозапрет на получение кредитов. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин. «Внести в Федеральный закон „О кредитных историях“ следующие изменения», — говорится в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов. Отмечается, что россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Ранее глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамута сообщил, что ЦБ хочет обязать банки учитывать рассрочку при выдаче кредита. По его словам, это обезопасит гражданина, не способного нести дополнительную нагрузку, так как рассрочка — это долг, который необходимо учесть. Россияне смогут с 1 марта 2025 года установить самозапрет на получение кредитов. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин. «Внести в Федеральный закон „О кредитных историях“ следующие изменения», — говорится в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов. Отмечается, что россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Ранее глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамута сообщил, что ЦБ хочет обязать банки учитывать рассрочку при выдаче кредита. По его словам, это обезопасит гражданина, не способного нести дополнительную нагрузку, так как рассрочка — это долг, который необходимо учесть. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям