Путин разрешил россиянам запрещать себе брать кредиты

Путин подписал закон о самозапрете для россиян на получение кредитов
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Россияне смогут установить самозапрет на получение займов Фото:

Россияне смогут с 1 марта 2025 года установить самозапрет на получение кредитов. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

«Внести в Федеральный закон „О кредитных историях“ следующие изменения», — говорится в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов. Отмечается, что россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов.

Ранее глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамута сообщил, что ЦБ хочет обязать банки учитывать рассрочку при выдаче кредита. По его словам, это обезопасит гражданина, не способного нести дополнительную нагрузку, так как рассрочка — это долг, который необходимо учесть.

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Россияне смогут с 1 марта 2025 года установить самозапрет на получение кредитов. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин. «Внести в Федеральный закон „О кредитных историях“ следующие изменения», — говорится в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов. Отмечается, что россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Ранее глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамута сообщил, что ЦБ хочет обязать банки учитывать рассрочку при выдаче кредита. По его словам, это обезопасит гражданина, не способного нести дополнительную нагрузку, так как рассрочка — это долг, который необходимо учесть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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