Неизвестные в Польше выбросили из поезда 30 тонн украинского зерна

В Польше неизвестные выбросили из поезда кукурузу с Украины, теперь 30 тонн лежат на откосе железнодорожного полотна. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.
«Лишь в понедельник в сторону Гданьска выехал товарный поезд, из вагонов которого кто-то высыпал украинскую кукурузу. Большую часть зерна удалось собрать, но на откосе рядом с железнодорожным полотном осталось около 30 тонн», — сказано в сообщении.
Отмечается, что до сих пор неизвестно, кто открыл вагоны и высыпал зерно. Оставшиеся 30 тонн кукурузы утилизируют или продадут для переработки в биогаз, говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и Польшей издевательством. По его мнению, блокирование КПП не связано с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, а вызвано политическими процессами.
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