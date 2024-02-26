Неизвестные в Польше выбросили из поезда 30 тонн украинского зерна

26 февраля 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Личности тех, кто открыл вагоны и высыпал кукурузу, установить до сих пор не удалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Польше неизвестные выбросили из поезда кукурузу с Украины, теперь 30 тонн лежат на откосе железнодорожного полотна. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM. «Лишь в понедельник в сторону Гданьска выехал товарный поезд, из вагонов которого кто-то высыпал украинскую кукурузу. Большую часть зерна удалось собрать, но на откосе рядом с железнодорожным полотном осталось около 30 тонн», — сказано в сообщении. Отмечается, что до сих пор неизвестно, кто открыл вагоны и высыпал зерно. Оставшиеся 30 тонн кукурузы утилизируют или продадут для переработки в биогаз, говорится в материале. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и Польшей издевательством. По его мнению, блокирование КПП не связано с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, а вызвано политическими процессами.

В Польше неизвестные выбросили из поезда кукурузу с Украины, теперь 30 тонн лежат на откосе железнодорожного полотна. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM. «Лишь в понедельник в сторону Гданьска выехал товарный поезд, из вагонов которого кто-то высыпал украинскую кукурузу. Большую часть зерна удалось собрать, но на откосе рядом с железнодорожным полотном осталось около 30 тонн», — сказано в сообщении. Отмечается, что до сих пор неизвестно, кто открыл вагоны и высыпал зерно. Оставшиеся 30 тонн кукурузы утилизируют или продадут для переработки в биогаз, говорится в материале. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и Польшей издевательством. По его мнению, блокирование КПП не связано с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, а вызвано политическими процессами.