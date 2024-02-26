26 февраля 2024

Неизвестные в Польше выбросили из поезда 30 тонн украинского зерна

© Служба новостей «URA.RU»
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Железная дорога РЖД. Челябинск, поезд, рельсы, горка, пути, вагоны, ржд, железная дорога, железнодорожная магистраль
Личности тех, кто открыл вагоны и высыпал кукурузу, установить до сих пор не удалось Фото:

В Польше неизвестные выбросили из поезда кукурузу с Украины, теперь 30 тонн лежат на откосе железнодорожного полотна. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

«Лишь в понедельник в сторону Гданьска выехал товарный поезд, из вагонов которого кто-то высыпал украинскую кукурузу. Большую часть зерна удалось собрать, но на откосе рядом с железнодорожным полотном осталось около 30 тонн», — сказано в сообщении.

Отмечается, что до сих пор неизвестно, кто открыл вагоны и высыпал зерно. Оставшиеся 30 тонн кукурузы утилизируют или продадут для переработки в биогаз, говорится в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и Польшей издевательством. По его мнению, блокирование КПП не связано с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, а вызвано политическими процессами.

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В Польше неизвестные выбросили из поезда кукурузу с Украины, теперь 30 тонн лежат на откосе железнодорожного полотна. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM. «Лишь в понедельник в сторону Гданьска выехал товарный поезд, из вагонов которого кто-то высыпал украинскую кукурузу. Большую часть зерна удалось собрать, но на откосе рядом с железнодорожным полотном осталось около 30 тонн», — сказано в сообщении. Отмечается, что до сих пор неизвестно, кто открыл вагоны и высыпал зерно. Оставшиеся 30 тонн кукурузы утилизируют или продадут для переработки в биогаз, говорится в материале. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и Польшей издевательством. По его мнению, блокирование КПП не связано с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, а вызвано политическими процессами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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