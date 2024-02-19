Зеленский назвал «издевательством» ситуацию на границе с Польшей

Украинский президент Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между Украиной и Польшей. Об этом он заявил в специальном видеообращении.
«Происходящее на нашей западной границе — границе с Польшей — нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. Новости с границы с Польшей [о блокировке КПП] выглядят просто издевательски», — отметил Зеленский в видеообращении в telegram-канале.
Блокирование КПП со стороны протестующих в Польше связано не с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, а вызвано политическими процессами. «Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта», — говорит Зеленский.
Из-за протестов польских перевозчиков на границе с Украиной в начале января были заблокированы поставки военных грузов в Киев. На границе образовалась пробка из двух тысяч грузовиков. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал власти Польши в срочном порядке отменить блокировку движения грузового транспорта. В середине января в Польше разблокировали границу с Украиной до 1 марта. Также было подписано соглашение о прекращении протестов в трех польских переходах.
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