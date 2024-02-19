19 февраля 2024

Зеленский назвал «издевательством» ситуацию на границе с Польшей

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски, говорит Зеленский Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между Украиной и Польшей. Об этом он заявил в специальном видеообращении.

«Происходящее на нашей западной границе — границе с Польшей — нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. Новости с границы с Польшей [о блокировке КПП] выглядят просто издевательски», — отметил Зеленский в видеообращении в telegram-канале.

Блокирование КПП со стороны протестующих в Польше связано не с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, а вызвано политическими процессами. «Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта», — говорит Зеленский.

Из-за протестов польских перевозчиков на границе с Украиной в начале января были заблокированы поставки военных грузов в Киев. На границе образовалась пробка из двух тысяч грузовиков. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал власти Польши в срочном порядке отменить блокировку движения грузового транспорта. В середине января в Польше разблокировали границу с Украиной до 1 марта. Также было подписано соглашение о прекращении протестов в трех польских переходах.

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Украинский президент Владимир Зеленский назвал издевательством ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между Украиной и Польшей. Об этом он заявил в специальном видеообращении. «Происходящее на нашей западной границе — границе с Польшей — нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. Новости с границы с Польшей [о блокировке КПП] выглядят просто издевательски», — отметил Зеленский в видеообращении в telegram-канале. Блокирование КПП со стороны протестующих в Польше связано не с экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, а вызвано политическими процессами. «Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта», — говорит Зеленский. Из-за протестов польских перевозчиков на границе с Украиной в начале января были заблокированы поставки военных грузов в Киев. На границе образовалась пробка из двух тысяч грузовиков. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал власти Польши в срочном порядке отменить блокировку движения грузового транспорта. В середине января в Польше разблокировали границу с Украиной до 1 марта. Также было подписано соглашение о прекращении протестов в трех польских переходах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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