26 февраля 2024

Взбунтовавшимся торговцам «Таганского ряда» пошли на уступку

© Служба новостей «URA.RU»
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Забастовка продавцов тц "Пекин" в связи с повышением арендной платы. Екатеринбург, тц пекин
Забастовка торговцев продлилась один день Фото:
новость из сюжета
На «Таганском ряду» торговцы объявили забастовку

Администрация торгового центра «Пекин», который находится на территории рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге, уступила взбунтовавшимся торговцам и не будет поднимать стоимость аренды площадей. Об этом URA.RU рассказал участник забастовки.

«Все хорошо, сегодня все [торговцы] вышли на работу и открыли магазины. Администрация ТЦ сказала, что аренда сохранится на прежнем уровне», — поделился собеседник. При этом представители торгового центра заявили агентству, что стоимость аренды и не собирались повышать, сотрудники все не так поняли.

«Изначально было так: на зимний период было льготное понижение ставки как мера поддержки. С марта мы просто вернули обычную стоимость аренды по договору. Арендаторы (субарендаторы) почему-то до конца не разобрались и посчитали это повышением ставки, а она просто вернулась на первоначальный уровень», — говорится в сообщении пресс-службы ТЦ «Пекин».

Торговцы отказались открывать свои точки утром 26 февраля. Протестующие говорили, что готовы прервать договоры аренды с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки. В «Пекин» выезжала полиция.

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Администрация торгового центра «Пекин», который находится на территории рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге, уступила взбунтовавшимся торговцам и не будет поднимать стоимость аренды площадей. Об этом URA.RU рассказал участник забастовки. «Все хорошо, сегодня все [торговцы] вышли на работу и открыли магазины. Администрация ТЦ сказала, что аренда сохранится на прежнем уровне», — поделился собеседник. При этом представители торгового центра заявили агентству, что стоимость аренды и не собирались повышать, сотрудники все не так поняли. «Изначально было так: на зимний период было льготное понижение ставки как мера поддержки. С марта мы просто вернули обычную стоимость аренды по договору. Арендаторы (субарендаторы) почему-то до конца не разобрались и посчитали это повышением ставки, а она просто вернулась на первоначальный уровень», — говорится в сообщении пресс-службы ТЦ «Пекин». Торговцы отказались открывать свои точки утром 26 февраля. Протестующие говорили, что готовы прервать договоры аренды с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки. В «Пекин» выезжала полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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