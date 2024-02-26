Взбунтовавшимся торговцам «Таганского ряда» пошли на уступку

27 февраля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Забастовка торговцев продлилась один день Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета На «Таганском ряду» торговцы объявили забастовку Администрация торгового центра «Пекин», который находится на территории рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге, уступила взбунтовавшимся торговцам и не будет поднимать стоимость аренды площадей. Об этом URA.RU рассказал участник забастовки. «Все хорошо, сегодня все [торговцы] вышли на работу и открыли магазины. Администрация ТЦ сказала, что аренда сохранится на прежнем уровне», — поделился собеседник. При этом представители торгового центра заявили агентству, что стоимость аренды и не собирались повышать, сотрудники все не так поняли. «Изначально было так: на зимний период было льготное понижение ставки как мера поддержки. С марта мы просто вернули обычную стоимость аренды по договору. Арендаторы (субарендаторы) почему-то до конца не разобрались и посчитали это повышением ставки, а она просто вернулась на первоначальный уровень», — говорится в сообщении пресс-службы ТЦ «Пекин». Торговцы отказались открывать свои точки утром 26 февраля. Протестующие говорили, что готовы прервать договоры аренды с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки. В «Пекин» выезжала полиция.

Администрация торгового центра «Пекин», который находится на территории рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге, уступила взбунтовавшимся торговцам и не будет поднимать стоимость аренды площадей. Об этом URA.RU рассказал участник забастовки. «Все хорошо, сегодня все [торговцы] вышли на работу и открыли магазины. Администрация ТЦ сказала, что аренда сохранится на прежнем уровне», — поделился собеседник. При этом представители торгового центра заявили агентству, что стоимость аренды и не собирались повышать, сотрудники все не так поняли. «Изначально было так: на зимний период было льготное понижение ставки как мера поддержки. С марта мы просто вернули обычную стоимость аренды по договору. Арендаторы (субарендаторы) почему-то до конца не разобрались и посчитали это повышением ставки, а она просто вернулась на первоначальный уровень», — говорится в сообщении пресс-службы ТЦ «Пекин». Торговцы отказались открывать свои точки утром 26 февраля. Протестующие говорили, что готовы прервать договоры аренды с администрацией, но перед этим хотят вернуть деньги (1-1,5 млн), которые платили единоразово за выкуп точки. В «Пекин» выезжала полиция.