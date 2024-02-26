В Челябинской области в 1,5 раза прибавилось вакансий с зарплатой от 100 тысяч

В регионе увеличилось количество вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

В Челябинской области в 1,5 раза стало больше вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», рост продолжался на протяжении 2023 года.

«Весь предыдущий год работодатели активно конкурировали за кандидатов с помощью увеличения зарплатных предложений. Количество вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей за год увеличилось на 51%. Доля от общего числа предложений от работодателей в регионе составила 2,3%», — рассказали URA.RU в офисе сервиса.

Аналитики добавили, что в основном работодатели конкурируют за высококвалифицированный и низкоквалифицированный персонал рабочих специальностей. Данные позиции с трудом закрываются, отметили сотрудники платформы, уже не первый год. Наиболее часто такие предложения появляются в отраслях транспорта, логистики, перевозок, в сфере производства, сервисного обслуживания, строительства и недвижимости, в автобизнесе.

Порядка половины предложений с высокой зарплатой предполагают вахтовый метод работы либо четкий результат работы. На него влияют количество выполненных заказов, рейсов, заключенных сделок, выработка часов при ненормированном графике.

По ролям вакансий в пятерке лидеров по уровню доходов выше 100 тысяч рублей оказались операторы станков ЧПУ (10% от общей доли вакансий), менеджеры по логистике (13%), руководитель строительного проекта (28%), курьеры (9%), инженеры-электронщики (9%). Исследование показало, что в УрФО больше всего вакансий с уровнем зарплаты выше рынка можно встретить в ХМАО (7,5% от общего числа предложений).