В Госдуме дали жесткий совет Макрону после его слов об Украине

Депутат от Крыма Ивлев призвал Макрона вспомнить историю и не лезть в агрессоры

27 февраля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Депутат Ивлев (на фото) посоветовал Макрону вспомнить последствия от создания коалиции против России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону не лезть в агрессоры и вспомнить последствия для страны от создания коалиции против России. Данное заявление прозвучало в ответ на сообщение Макрона о том, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов». «В истории уже был один император Франции, который создал коалицию и напал на Россию. А в итоге 210 лет назад, в марте 1814 года, русские казаки вошли в Париж. Нам сейчас не надо в Париж, хотя Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры», — отметил Ивлев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По словам депутата, президент Франции получил «достойную» оценку своей работы, что выражается через протесты фермеров, которые блокируют дороги и носят гроб с надписью «Макрон». Фермеры также предприняли попытку нападения на президента страны. Причины недовольств фермеров — низкие доходы и высокие налоги на топливо для сельскохозяйственной техники. О том, что ЕС согласился создать коалицию для поставок Украине ракет, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи в Париже, посвященной поддержке Украины. При этом он также не исключил возможности отправки войск на Украину странами Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону не лезть в агрессоры и вспомнить последствия для страны от создания коалиции против России. Данное заявление прозвучало в ответ на сообщение Макрона о том, что ЕС договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов». «В истории уже был один император Франции, который создал коалицию и напал на Россию. А в итоге 210 лет назад, в марте 1814 года, русские казаки вошли в Париж. Нам сейчас не надо в Париж, хотя Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры», — отметил Ивлев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По словам депутата, президент Франции получил «достойную» оценку своей работы, что выражается через протесты фермеров, которые блокируют дороги и носят гроб с надписью «Макрон». Фермеры также предприняли попытку нападения на президента страны. Причины недовольств фермеров — низкие доходы и высокие налоги на топливо для сельскохозяйственной техники. О том, что ЕС согласился создать коалицию для поставок Украине ракет, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи в Париже, посвященной поддержке Украины. При этом он также не исключил возможности отправки войск на Украину странами Запада.