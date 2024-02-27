ЕС создал коалицию по поставкам ракет для ВСУ: главное о новой организации

ЕС создал коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия

27 февраля 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

К инициативе по покупке боеприпасов для Украины могут присоединиться 15 стран Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о согласии Европейского Союза создать коалицию для поставок Украине ракет. Главное о новой организации — в материале URA.RU. Кто войдет в коалицию для поставок Украине ракет Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад определит третьи страны, которые можно привлечь к поставкам боеприпасов Украине. Он сказал, что присоседиться к чешской инициативе по покупке боеприпасов для Украины могут 15 государств. Предпосылки поставки Украине дальнобойных ракет В середине февраля на Мюнхенской конференции президент Чехии Петр Павел предложил поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. По его словам, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра. Чешский лидер отмечал, что снаряды могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других стран обеспечат финансирование. Сколько денег выделят Украине В частности, идею создания коалиции поддержали Нидерланды. Премьер страны Марк Рютте заявил, что Амстердам присоединится к предложению Петра Павла и выделит на это 100 миллионов евро. В Польше хотят, чтобы Украина сама обеспечивала себя ракетами Страны НАТО также уже обсуждали передачу Киеву современных ракетных технологий, об этом говорил президент Польши Анджей Дуда. Он отмечал, что у Киева сейчас налаживается производство ракет, однако для более качественного ракетного комплекса им не хватает современных технологий. Так Украина бы сама могла производить современные ракеты на нужды своей обороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о согласии Европейского Союза создать коалицию для поставок Украине ракет. Главное о новой организации — в материале URA.RU. Кто войдет в коалицию для поставок Украине ракет Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад определит третьи страны, которые можно привлечь к поставкам боеприпасов Украине. Он сказал, что присоседиться к чешской инициативе по покупке боеприпасов для Украины могут 15 государств. Предпосылки поставки Украине дальнобойных ракет В середине февраля на Мюнхенской конференции президент Чехии Петр Павел предложил поставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. По его словам, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра. Чешский лидер отмечал, что снаряды могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других стран обеспечат финансирование. Сколько денег выделят Украине В частности, идею создания коалиции поддержали Нидерланды. Премьер страны Марк Рютте заявил, что Амстердам присоединится к предложению Петра Павла и выделит на это 100 миллионов евро. В Польше хотят, чтобы Украина сама обеспечивала себя ракетами Страны НАТО также уже обсуждали передачу Киеву современных ракетных технологий, об этом говорил президент Польши Анджей Дуда. Он отмечал, что у Киева сейчас налаживается производство ракет, однако для более качественного ракетного комплекса им не хватает современных технологий. Так Украина бы сама могла производить современные ракеты на нужды своей обороны.