Власти Франции назвали новые меры, чтобы успокоить бунтующих фермеров

Le Figaro: власти Франции запланировали третий пакет мер для бунтующих фермеров

02 февраля 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Фермеров защитят от исков соседей на шумы и запахи от сельхозработ Фото: Анна Майорова © URA.RU Французские власти 31 января озвучили третий пакет мер по поддержке местных сельхозпроизводителей на фоне из протестов в стране. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что фермеров защитят от исков на шумы и запахи от их работ, а на поддержку в налоговых и социальных вопросах сектору будет выделено порядка 150 миллионов евро. «Планируется законопроект, который призван защитить фермеров от злоупотребления исками не участвующих в сельхозпроизводстве соседей на шумы и запахи, связанные с сельскохозяйственными работами. Сектору обещана поддержка в 150 миллионов евро в налоговых и социальных вопросах», — передает издание Le Figaro содержание заявлений Атталя. Также в будущем будет закреплен «продовольственный суверенитет» фермеров. Отчет о его исполнении будет ежегодно публиковаться. Французские власти пообещали бунтующим вернутся к изучению проблемы пенсионного обеспечения сельхозпроизводителей и защитить их от недобросовестной конкуренции. В планах урегулирование на европейском уровне споров с определением понятия «синтетическое мясо», а также усиление закона, который поддержит фермеров в ценовых спорах между торговыми сетями, поставщиками и дистрибьюторами. Фермеры в январе устроили протесты на юге Франции, перекрыв несколько трасс. Причинами недовольств стали низкие доходы и высокие налоги на топливо для сельскохозяйственной техники. Самый крупным в Европе рынок Рюнжи фермеры заблокировали 28 января. Позднее к акциям решили присоединиться таксисты. Их обязали использовать интернет-платформы при бронировании заказов, что снижает их доход. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Французские власти 31 января озвучили третий пакет мер по поддержке местных сельхозпроизводителей на фоне из протестов в стране. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что фермеров защитят от исков на шумы и запахи от их работ, а на поддержку в налоговых и социальных вопросах сектору будет выделено порядка 150 миллионов евро. «Планируется законопроект, который призван защитить фермеров от злоупотребления исками не участвующих в сельхозпроизводстве соседей на шумы и запахи, связанные с сельскохозяйственными работами. Сектору обещана поддержка в 150 миллионов евро в налоговых и социальных вопросах», — передает издание Le Figaro содержание заявлений Атталя. Также в будущем будет закреплен «продовольственный суверенитет» фермеров. Отчет о его исполнении будет ежегодно публиковаться. Французские власти пообещали бунтующим вернутся к изучению проблемы пенсионного обеспечения сельхозпроизводителей и защитить их от недобросовестной конкуренции. В планах урегулирование на европейском уровне споров с определением понятия «синтетическое мясо», а также усиление закона, который поддержит фермеров в ценовых спорах между торговыми сетями, поставщиками и дистрибьюторами. Фермеры в январе устроили протесты на юге Франции, перекрыв несколько трасс. Причинами недовольств стали низкие доходы и высокие налоги на топливо для сельскохозяйственной техники. Самый крупным в Европе рынок Рюнжи фермеры заблокировали 28 января. Позднее к акциям решили присоединиться таксисты. Их обязали использовать интернет-платформы при бронировании заказов, что снижает их доход.