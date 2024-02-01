Власти Франции назвали новые меры, чтобы успокоить бунтующих фермеров

Французские власти 31 января озвучили третий пакет мер по поддержке местных сельхозпроизводителей на фоне из протестов в стране. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что фермеров защитят от исков на шумы и запахи от их работ, а на поддержку в налоговых и социальных вопросах сектору будет выделено порядка 150 миллионов евро.
«Планируется законопроект, который призван защитить фермеров от злоупотребления исками не участвующих в сельхозпроизводстве соседей на шумы и запахи, связанные с сельскохозяйственными работами. Сектору обещана поддержка в 150 миллионов евро в налоговых и социальных вопросах», — передает издание
Также в будущем будет закреплен «продовольственный суверенитет» фермеров. Отчет о его исполнении будет ежегодно публиковаться. Французские власти пообещали бунтующим вернутся к изучению проблемы пенсионного обеспечения сельхозпроизводителей и защитить их от недобросовестной конкуренции. В планах урегулирование на европейском уровне споров с определением понятия «синтетическое мясо», а также усиление закона, который поддержит фермеров в ценовых спорах между торговыми сетями, поставщиками и дистрибьюторами.
Фермеры в январе устроили протесты на юге Франции, перекрыв несколько трасс. Причинами недовольств стали низкие доходы и высокие налоги на топливо для сельскохозяйственной техники. Самый крупным в Европе рынок Рюнжи фермеры заблокировали 28 января. Позднее к акциям решили присоединиться таксисты. Их обязали использовать интернет-платформы при бронировании заказов, что снижает их доход.
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