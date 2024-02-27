Макрон сделал нахальное заявление о России

Эммануэль Макрон хочет добиться поражения России в украинском конфликте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что поражение России в украинском конфликте якобы необходимо для безопасности Европы. Об этом написали в газете Le Figaro.
«Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», —
На этой же пресс-конференции Макрон сообщил, что договорился о создании коалиции для поставок Киеву ракет средней и большой дальности. Также, по его словам, Франция будет «делать все для поражения России».
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