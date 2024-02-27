Макрон сделал нахальное заявление о России

Макрон заявил, что поражение РФ необходимо для безопасности в Европе
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэль Макрон хочет добиться поражения России в украинском конфликте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что поражение России в украинском конфликте якобы необходимо для безопасности Европы. Об этом написали в газете Le Figaro.

«Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — сказал Эммануэль Макрон. Свое заявление президент сделал во время общения с прессой в Париже.

На этой же пресс-конференции Макрон сообщил, что договорился о создании коалиции для поставок Киеву ракет средней и большой дальности. Также, по его словам, Франция будет «делать все для поражения России».

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что поражение России в украинском конфликте якобы необходимо для безопасности Европы. Об этом написали в газете Le Figaro. «Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — сказал Эммануэль Макрон. Свое заявление президент сделал во время общения с прессой в Париже. На этой же пресс-конференции Макрон сообщил, что договорился о создании коалиции для поставок Киеву ракет средней и большой дальности. Также, по его словам, Франция будет «делать все для поражения России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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