В мире Европа Макрон сделал нахальное заявление о России Макрон заявил, что поражение РФ необходимо для безопасности в Европе 27 февраля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 + Эммануэль Макрон хочет добиться поражения России в украинском конфликте Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что поражение России в украинском конфликте якобы необходимо для безопасности Европы. Об этом написали в газете Le Figaro. «Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — сказал Эммануэль Макрон. Свое заявление президент сделал во время общения с прессой в Париже. На этой же пресс-конференции Макрон сообщил, что договорился о создании коалиции для поставок Киеву ракет средней и большой дальности. Также, по его словам, Франция будет «делать все для поражения России». Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что поражение России в украинском конфликте якобы необходимо для безопасности Европы. Об этом написали в газете Le Figaro. «Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — сказал Эммануэль Макрон. Свое заявление президент сделал во время общения с прессой в Париже. На этой же пресс-конференции Макрон сообщил, что договорился о создании коалиции для поставок Киеву ракет средней и большой дальности. Также, по его словам, Франция будет «делать все для поражения России». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям