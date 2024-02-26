Бастрыкин требует разобраться в причинах драки в элитном челябинском поселке

27 февраля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании нападения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с избиением местных жителей в поселке Кременкуль под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. В настоящее время в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили URA. RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, к драке привел словесный конфликт между двумя компаниями. Все ее участники были пьяны. В настоящее время один из подозреваемых был задержан. Местонахождение второго участника инцидента устанавливается.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с избиением местных жителей в поселке Кременкуль под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. В настоящее время в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили URA. RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, к драке привел словесный конфликт между двумя компаниями. Все ее участники были пьяны. В настоящее время один из подозреваемых был задержан. Местонахождение второго участника инцидента устанавливается.