26 февраля 2024

Бастрыкин требует разобраться в причинах драки в элитном челябинском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании нападения Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с избиением местных жителей в поселке Кременкуль под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.

В настоящее время в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили URA. RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, к драке привел словесный конфликт между двумя компаниями. Все ее участники были пьяны. В настоящее время один из подозреваемых был задержан. Местонахождение второго участника инцидента устанавливается.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с избиением местных жителей в поселке Кременкуль под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. В настоящее время в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили URA. RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, к драке привел словесный конфликт между двумя компаниями. Все ее участники были пьяны. В настоящее время один из подозреваемых был задержан. Местонахождение второго участника инцидента устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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