Во Франции обвинили Макрона в попытке развязать третью мировую войну с Россией

Политик Филиппо: из-за отправки войск Франции на Украину начнется мировая война
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Оправка французских солдат на Украину станет началом мировой войны, сказал Флориан Филиппо Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается развязать Третью мировую войну своими заявлениями об отправке военных на Украину. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Отправка французских солдат на Украину: Макрон безумец… Это очевидно будет война с Россией, Третья мировая война! Заблокируем его!» — написал Флориан Филиппо в соцсети X.

Также заявлениями французского лидера обеспокоена глава фракции «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен. Политик в посте X написала, что Макрон «играет» в военачальника. «Речь идет о мире или войне в нашей стране», — заключила глава партии.

Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных на Украину. С президентом согласился глава правительства Франции Габриэль Атталь, заявив, что «в военное время ничего нельзя исключать», пишет Pravda.Ru.

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Президент Франции Эммануэль Макрон пытается развязать Третью мировую войну своими заявлениями об отправке военных на Украину. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Отправка французских солдат на Украину: Макрон безумец… Это очевидно будет война с Россией, Третья мировая война! Заблокируем его!» — написал Флориан Филиппо в соцсети X. Также заявлениями французского лидера обеспокоена глава фракции «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен. Политик в посте X написала, что Макрон «играет» в военачальника. «Речь идет о мире или войне в нашей стране», — заключила глава партии. Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных на Украину. С президентом согласился глава правительства Франции Габриэль Атталь, заявив, что «в военное время ничего нельзя исключать», пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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