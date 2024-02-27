Во Франции обвинили Макрона в попытке развязать третью мировую войну с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается развязать Третью мировую войну своими заявлениями об отправке военных на Украину. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Отправка французских солдат на Украину: Макрон безумец… Это очевидно будет война с Россией, Третья мировая война! Заблокируем его!» — написал Флориан Филиппо в соцсети X.
Также заявлениями французского лидера обеспокоена глава фракции «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен. Политик в посте X написала, что Макрон «играет» в военачальника. «Речь идет о мире или войне в нашей стране», — заключила глава партии.
Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных на Украину. С президентом согласился глава правительства Франции Габриэль Атталь, заявив, что «
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