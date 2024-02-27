В мире Европа Во Франции обвинили Макрона в попытке развязать третью мировую войну с Россией Политик Филиппо: из-за отправки войск Франции на Украину начнется мировая война 27 февраля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 + Оправка французских солдат на Украину станет началом мировой войны, сказал Флориан Филиппо Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Франции Эммануэль Макрон пытается развязать Третью мировую войну своими заявлениями об отправке военных на Украину. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Отправка французских солдат на Украину: Макрон безумец… Это очевидно будет война с Россией, Третья мировая война! Заблокируем его!» — написал Флориан Филиппо в соцсети X. Также заявлениями французского лидера обеспокоена глава фракции «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен. Политик в посте X написала, что Макрон «играет» в военачальника. «Речь идет о мире или войне в нашей стране», — заключила глава партии. Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных на Украину. С президентом согласился глава правительства Франции Габриэль Атталь, заявив, что « в военное время ничего нельзя исключать », пишет Pravda.Ru. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается развязать Третью мировую войну своими заявлениями об отправке военных на Украину. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Отправка французских солдат на Украину: Макрон безумец… Это очевидно будет война с Россией, Третья мировая война! Заблокируем его!» — написал Флориан Филиппо в соцсети X. Также заявлениями французского лидера обеспокоена глава фракции «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен. Политик в посте X написала, что Макрон «играет» в военачальника. «Речь идет о мире или войне в нашей стране», — заключила глава партии. Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных на Украину. С президентом согласился глава правительства Франции Габриэль Атталь, заявив, что «в военное время ничего нельзя исключать», пишет Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям