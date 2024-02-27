Сжегший Коран Никита Журавель обратился к мусульманам после приговора. Видео

27 февраля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Никита Журавель заявил, что не переживает за свою безопасность Фото: Елена Афонина/ТАСС Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель принес извинения мусульманам за оскорбление их чувств. Раскаяние произошло в зале суда после вынесения приговора. «Мне не стоило этого делать. <…> Я прошу прощения у всех мусульман, что я своим поступком оскорбил их религиозные чувства», — сказал Никита Журавель в видео, опубликованном РИА Новости. Молодой человек заявил, что находится в тюремной камере один. Также он сказал, что не переживает за свою безопасность. Журавель сжег Коран в мае 2023 года в Волгограде. На допросе молодой человек заявил, что уничтожил священную книгу по указанию украинских спецслужб, которые обещали ему за содеянное 10 тысяч рублей. Недавно стало известно, что Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима. Адвокат мужчины Юлия Антонова сообщила, что приговор будет обжалован.

Осужденный за сожжение Корана Никита Журавель принес извинения мусульманам за оскорбление их чувств. Раскаяние произошло в зале суда после вынесения приговора. «Мне не стоило этого делать. <…> Я прошу прощения у всех мусульман, что я своим поступком оскорбил их религиозные чувства», — сказал Никита Журавель в видео, опубликованном РИА Новости. Молодой человек заявил, что находится в тюремной камере один. Также он сказал, что не переживает за свою безопасность. Журавель сжег Коран в мае 2023 года в Волгограде. На допросе молодой человек заявил, что уничтожил священную книгу по указанию украинских спецслужб, которые обещали ему за содеянное 10 тысяч рублей. Недавно стало известно, что Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии общего режима. Адвокат мужчины Юлия Антонова сообщила, что приговор будет обжалован.