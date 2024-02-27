Чайная с Патриарших прудов назвала дату открытия в Екатеринбурге

Чайная PIMS откроется в Екатеринбурге 7 марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фудмаркет Estory в тц Гринвиче. Екатеринбург, e-story, фудмаркет, estory
В честь открытия для посетителей запустят акцию Фото:

Московская сеть чайных PIMS с Патриарших прудов от рестораторов Артура Шустериоваса и Глеба Голубева откроется в Екатеринбурге 7 марта. Юнит можно будет найти на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич», рассказали URA.RU представители заведения.

«Открытие локации состоится в 10:00. С 7 по 14 марта будет действовать спецпредложение: за регистрацию карты будет начисляться 250 бонусов», — уточнила команда.

Напиток, который подают в PIMS, сделан на основе ферментированного чая с добавлением свежих фруктов и крема. Как говорят представители чайной, уже в первый год работы кафе на Патриарших прудах собирало длинные очереди.

Из предстоящих открытий ожидается запуск ресторана, где будут делать упор на напитки из Южной Африки. Однако точное место и локацию посол Южно-Африканской республики в России Мзувукиле Джефф Макетука не назвал.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московская сеть чайных PIMS с Патриарших прудов от рестораторов Артура Шустериоваса и Глеба Голубева откроется в Екатеринбурге 7 марта. Юнит можно будет найти на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич», рассказали URA.RU представители заведения. «Открытие локации состоится в 10:00. С 7 по 14 марта будет действовать спецпредложение: за регистрацию карты будет начисляться 250 бонусов», — уточнила команда. Напиток, который подают в PIMS, сделан на основе ферментированного чая с добавлением свежих фруктов и крема. Как говорят представители чайной, уже в первый год работы кафе на Патриарших прудах собирало длинные очереди. Из предстоящих открытий ожидается запуск ресторана, где будут делать упор на напитки из Южной Африки. Однако точное место и локацию посол Южно-Африканской республики в России Мзувукиле Джефф Макетука не назвал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...