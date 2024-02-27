Чайная с Патриарших прудов назвала дату открытия в Екатеринбурге

Чайная PIMS откроется в Екатеринбурге 7 марта

27 февраля 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

В честь открытия для посетителей запустят акцию Фото: Размик Закарян © URA.RU Московская сеть чайных PIMS с Патриарших прудов от рестораторов Артура Шустериоваса и Глеба Голубева откроется в Екатеринбурге 7 марта. Юнит можно будет найти на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич», рассказали URA.RU представители заведения. «Открытие локации состоится в 10:00. С 7 по 14 марта будет действовать спецпредложение: за регистрацию карты будет начисляться 250 бонусов», — уточнила команда. Напиток, который подают в PIMS, сделан на основе ферментированного чая с добавлением свежих фруктов и крема. Как говорят представители чайной, уже в первый год работы кафе на Патриарших прудах собирало длинные очереди. Из предстоящих открытий ожидается запуск ресторана, где будут делать упор на напитки из Южной Африки. Однако точное место и локацию посол Южно-Африканской республики в России Мзувукиле Джефф Макетука не назвал.

Московская сеть чайных PIMS с Патриарших прудов от рестораторов Артура Шустериоваса и Глеба Голубева откроется в Екатеринбурге 7 марта. Юнит можно будет найти на фудкорте Estory в ТРЦ «Гринвич», рассказали URA.RU представители заведения. «Открытие локации состоится в 10:00. С 7 по 14 марта будет действовать спецпредложение: за регистрацию карты будет начисляться 250 бонусов», — уточнила команда. Напиток, который подают в PIMS, сделан на основе ферментированного чая с добавлением свежих фруктов и крема. Как говорят представители чайной, уже в первый год работы кафе на Патриарших прудах собирало длинные очереди. Из предстоящих открытий ожидается запуск ресторана, где будут делать упор на напитки из Южной Африки. Однако точное место и локацию посол Южно-Африканской республики в России Мзувукиле Джефф Макетука не назвал.