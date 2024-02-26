Посол ЮАР в РФ: в Екатеринбурге откроется ресторан с кухней Южной Африки

27 февраля 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

В кухне Южной Африки есть множество мясных блюд Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге откроется ресторан, где будут делать упор на напитки из Южной Африки. Об этом рассказал посол Южно-Африканской республики в России Мзувукиле Джефф Макетука. Уточнять дату запуска заведения и место он не стал. «Я знаю, что, например, в Екатеринбурге планируют открыть ресторан на 900 кв. м, где будут широко представлены южноафриканские вина. Так что в том, что касается фруктов и вина, на российском рынке мы себя чувствуем очень хорошо», — заявил посол в интервью ТАСС. Кухня Южной Африки считается сытной, острой и жирной. Ей присуще обилие мясных блюд, вяленных и маринованных продуктов, вина и пива.

В Екатеринбурге откроется ресторан, где будут делать упор на напитки из Южной Африки. Об этом рассказал посол Южно-Африканской республики в России Мзувукиле Джефф Макетука. Уточнять дату запуска заведения и место он не стал. «Я знаю, что, например, в Екатеринбурге планируют открыть ресторан на 900 кв. м, где будут широко представлены южноафриканские вина. Так что в том, что касается фруктов и вина, на российском рынке мы себя чувствуем очень хорошо», — заявил посол в интервью ТАСС. Кухня Южной Африки считается сытной, острой и жирной. Ей присуще обилие мясных блюд, вяленных и маринованных продуктов, вина и пива.