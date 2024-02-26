26 февраля 2024

Ямальские чумы появились в курортном Сочи

ЯНАО удивит гостей всемирного фестиваля в Сочи павильоном с чумами
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, чум, север, арктика, чумы, кмнс
Ямал удивит молодежь павильоном с чумами Фото:

Ямальские чумы появились в Сочи, где идет подготовка ко всемирному фестивалю молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта в «Сириусе», сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Ямал — один из пяти регионов, который будет удивлять гостей целым павильоном интересностей. Чумы внутри поставлены, в одном будут проводить крутые мастер-классы, а во втором потчевать гостей. Экраны и аудиосистема готовы — будет красиво и шумно, гостей со всего мира будет озарять северное сияние», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Пул 89».

В настоящий момент работа над декорациями подходит к финальной стадии. И это далеко не все сюрпризы, которые продемонстрирует Ямал молодежи мира.

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Ямальские чумы появились в Сочи, где идет подготовка ко всемирному фестивалю молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта в «Сириусе», сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Ямал — один из пяти регионов, который будет удивлять гостей целым павильоном интересностей. Чумы внутри поставлены, в одном будут проводить крутые мастер-классы, а во втором потчевать гостей. Экраны и аудиосистема готовы — будет красиво и шумно, гостей со всего мира будет озарять северное сияние», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Пул 89». В настоящий момент работа над декорациями подходит к финальной стадии. И это далеко не все сюрпризы, которые продемонстрирует Ямал молодежи мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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