Минфин США неожиданно признал риски при конфискации замороженных активов РФ

27 февраля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Джанет Йеллен сообщила, что США работают над оценкой угроз из-за российских активов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возможны угрозы для финансовой устойчивости США при осуществлении действий с замороженными российскими активами. Об этом заявил министр финансов США Джанет Йеллен. «Что касается российских суверенных активов… говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют», — заявила Йеллен в ходе встречи министров финансов и глав ЦБ G20 в Бразилии. Она отметила, что США работают над оценкой угроз и представлением возможных вариантов для рассмотрения. Ранее глава этого органа Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия намерена использовать замороженные российские активы для производства оружия для Украины. Первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда Гиты Гопинат заявил, что использование замороженных российских активов должно быть обосновано юридически.

Возможны угрозы для финансовой устойчивости США при осуществлении действий с замороженными российскими активами. Об этом заявил министр финансов США Джанет Йеллен. «Что касается российских суверенных активов… говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют», — заявила Йеллен в ходе встречи министров финансов и глав ЦБ G20 в Бразилии. Она отметила, что США работают над оценкой угроз и представлением возможных вариантов для рассмотрения. Ранее глава этого органа Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия намерена использовать замороженные российские активы для производства оружия для Украины. Первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда Гиты Гопинат заявил, что использование замороженных российских активов должно быть обосновано юридически.