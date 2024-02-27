Минфин США неожиданно признал риски при конфискации замороженных активов РФ

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Джанет Йеллен сообщила, что США работают над оценкой угроз из-за российских активов Фото:

Возможны угрозы для финансовой устойчивости США при осуществлении действий с замороженными российскими активами. Об этом заявил министр финансов США Джанет Йеллен.

«Что касается российских суверенных активов… говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют», — заявила Йеллен в ходе встречи министров финансов и глав ЦБ G20 в Бразилии. Она отметила, что США работают над оценкой угроз и представлением возможных вариантов для рассмотрения.

Ранее глава этого органа Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия намерена использовать замороженные российские активы для производства оружия для Украины. Первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда Гиты Гопинат заявил, что использование замороженных российских активов должно быть обосновано юридически.

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Возможны угрозы для финансовой устойчивости США при осуществлении действий с замороженными российскими активами. Об этом заявил министр финансов США Джанет Йеллен. «Что касается российских суверенных активов… говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют», — заявила Йеллен в ходе встречи министров финансов и глав ЦБ G20 в Бразилии. Она отметила, что США работают над оценкой угроз и представлением возможных вариантов для рассмотрения. Ранее глава этого органа Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия намерена использовать замороженные российские активы для производства оружия для Украины. Первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда Гиты Гопинат заявил, что использование замороженных российских активов должно быть обосновано юридически.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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